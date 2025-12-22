張文來自第五縱隊？ 警政署長：22件網路假訊息已偵破4件

台北車站與中山商圈19日發生張文隨機殺人事件，社群媒體上隨即流傳大量影射張文犯案動機與中共第五縱隊有關的訊息。對此，警政署長今（22）日赴立院備詢時透露，從案發至今，警方掌握22件相關散布網路謠言案，已經偵破4件，他強調只要在國內IP犯案，一定會第一時間遭到警方偵破，勸告民眾不要以身試法。

警政署長張榮興（中）。（資料圖／中天新聞）

立法院內政委員會今日邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備詢，黃建賓、麥玉珍等多位立委都關切網路在傳有關日前北捷隨機殺案的假消息，張榮興加以澄清、說明，並表明一定偵辦到底。

廣告 廣告

針對網友在網路上對警察冷嘲熱諷，中山分局中山一派出所所長李欣鴻昨（21日）受訪時哽咽表示，「警察不是網路上的鍵盤高手」。張榮興今天受訪時也強調，警察一定是保護民眾安全，希望這些網友能鼓勵、支持警察。

對於未來捷運上的警力、監視器是否會再增加，張榮興說，未來會做研討與精進，做到最佳狀態。他指出，警力部分台北市狀況充足、沒問題，未來對於員警訓練，平常這些案件、任何狀況一定是要達到「報案快、到場快、處置快」的境界。

張榮興強調如在國內散布網路謠言會第一時間遭法辦。（圖／中天新聞）

國民黨立委黃建賓質詢時指出，張文案爆發後，網路上出現不少謠言，像是「張文母親是陸配」、「張文來自中共第五縱隊」等消息，儘管陸委會出面澄清，但還是有網友持續散布。對此，張榮興回應，從19日事發後，網路上出現22件不實謠言案，已經查獲4件。張榮興強調，除了要求這些不實消息下架外，如果是在國內IP上網，這些行為都會在第一時間被偵查法辦。

延伸閱讀

拿北捷攻擊鬥爭蔣萬安？簡舒培大翻車 他3點開轟：在打賴清德臉

網路瘋傳張文來自中共第五縱隊 國安局：由警政單位說明

賴清德尷尬了！要員警反恐訓練遭酸「單警沒裝備要反什麼恐」