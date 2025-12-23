張文保全失業0收入！母金援3年匯款82萬元 警推測：用來付房租及買武器

記者林盈君／台北報導

本月19日，27歲男子張文涉隨機殺人，於台北火車站、南西誠品店，丟擲煙霧彈、持刀揮砍，釀3位民眾傷重不治，11人受傷送醫，張文本人也墜樓身亡。而成專案小組追蹤其犯案動機及金流等，發現張文因酒駕被軍隊汰除後，擔任保全約1年半，後又因不適應工作離職，期間，張文母親擔心兒子生計，共陸續匯款82萬，不過警方調查，張文的郵政帳戶僅剩39元，除了支付房租之外，剩下的錢疑似拿來「購買武器」，包括網購煙霧彈等。

廣告 廣告

張文戴上防毒面罩，從行李箱中拿出煙霧彈，往捷運連通道丟擲。（圖／翻攝畫面）

據警方調查，張文父親是竹科工程師退休，母親則是傳產的會計行政人員，家境算是中上，而張文大學畢業後，簽入空軍志願役，但疑因不適應而「故意酒駕」遭汰除。之後張文離家到台中擔任保全，但這份工作也未能持久，僅任職約1年就離職，今年1月間，張文北上台北租屋，張母自2023年間，當時張文還在擔任保全，就匯款金援一筆45萬元給兒子。

張文縱火燒毀租屋處後，帶著推車進入M8出口。（圖／翻攝畫面）

之後張母陸續收到兒子未繳納停車費及驗車費通知時，就會主動匯款給兒子，每3個月約匯款3到4萬元不等，到2025年為止，共計又匯款37萬元，3年間共金援張文82萬元左右。由於張文保全離職後就無收入，僅靠家人金援，或是自己打些零工，最終戶頭僅剩39元，警方調查，推測大部分金錢除了用來支付房租以外，剩餘的可能用來購買武器。

張文至超商和蝦皮取貨的畫面陸續曝光。（圖／翻攝畫面）

而張文自網路購物平台，於去年間使用假名「張峰/鋒嚴」陸續購賣長刀，約花費1.4萬元左右，監視器也拍到張文超商取物的畫面，警方根據破解的平板電腦，確認張文「犯罪計畫書」只有3角地帶，包括租屋處、北車、中山等，並未有逃脫計畫，並大量搜索鄭捷的文章，疑似想效仿鄭捷犯案。而警方也正持續追查，張文是否有其他金流來源。

張文至超商和取貨的畫面陸續曝光。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

證實預謀犯罪！張文犯案前一天踩點畫面曝 佯稱「拍聖誕樹」想闖頂樓

張文犯案金流曝光！保全公司離職無收入、父母金援 郵局戶頭僅剩39元

張文揮刀闖誠品！交警掏槍追捕「密錄器錄畫面曝」 民眾呼救：有人流血

隨機攻擊釀多人死傷！張文遭警力追捕逃往頂樓 監視器拍下最後身影

