張文保全正職不幹了原因曝光 竟是「一袋水果」槓上全社區

即時中心／徐子為報導



台北捷運與中山商圈19日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈隨機攻擊事件，釀成4死11傷。而犯案主嫌是現年27歲的張文，其過往因酒駕被國軍汰除、任保全離職等事蹟也被一件件「起底」，媒體報導張文非常在意自身權益，因此他任國軍志願役、保全時也常引發爭執，他在任保全時，曾多次因各種小事與社區住戶起衝突，甚至因「一袋水果」跟同事槓上。





根據媒體《CTWANT》報導引述匿名知情人士指出，張文當兵時就多次和長官、同袍起衝突。因2022年2月酒駕遭軍方汰除後，張文至曾任社區保全正職，但在期間也多次和同事、住戶起爭執。



報導指出，張文所任職的社區住戶，有時會單獨送禮給特定保全，有一次張文交班時，因前一班的保全不願分享住戶所贈的水果而大發雷霆，質疑對方「為何獨吞水果？」甚至鬧到警方介入。



此外，他也因為各種小事和社區住戶發生爭執，被住戶大量投訴，最後張文於2023年主動辭職，從此之後再無正職工作，主要靠母親每季匯款維持生計。





