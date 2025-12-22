張文保全離職後經濟來源與恐攻動機成謎 警公布檢舉電話

針對張文的恐攻動機與資金成謎，警方公布檢舉專線號碼。（警方提供）

27歲男子張文19日犯下死傷嚴重的隨機攻擊案，如今做案動機未明，檢警也持續追查其金流紀錄，除了母親不時的支助外，目前未發現他有其他金援，甚至生前金融帳戶餘額僅剩幾十元。針對張文的恐攻動機與資金成謎，警方公布檢舉專線號碼。

張文上週五（19日）在台北捷運台北車站地下通道與中山站商圈，犯下丟持煙霧彈與隨機殺害民眾，造成無辜路人3死11傷，而他隨後不久墜樓身亡。警方調查發現，張文2024年4月起開始添購戰術手套、防毒面具等，還化名「張鋒嚴」假扮生存遊戲玩家網購煙霧彈，今年11月更陸續買汽油桶、瓦斯罐、甲醇等易燃物。

張文在台北市中正區公園路的租處，每月租金為1.7萬元，網購的煙霧彈每顆2,000元，他一共購入24顆，相當於煙霧彈就耗資4.8萬元，而入住旅館3天也至少需要4,500元。至於收入方面，張文在被軍方勒退後，只擔任過1年月薪不到4萬元的保全，去年6月後就不曾有其他薪資申報紀錄，僅有母親每季3萬元支助。

張文超過1年沒收入的情況，大量添購「裝備」，即使平時生活相當節約，也難以想像如何支撐開銷，目前張文名下僅有1輛車齡十多年的機車；據悉，警方今發函各金融機構請求協助調查張文金流，各金融機構陸續回應，但仍需整合消化，目前暫未有具體線索及進度。

台北市警察局與內政部警政署刑事局共組專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。目前專案小組為盡快釐清張文的犯案動機，請民眾若知悉張文的犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線。

