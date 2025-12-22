張文保全黑歷史曝光！狂打電動、與同事鬧進警局 不到2個月遭開除

北捷隨機殺人嫌犯張文，過往擔任保全的黑歷史被翻出，住戶爆料他常鬧事。（翻攝畫面）

捷運台北車站、中山商圈隨機殺人案凶嫌張文，造成3死11傷後墜樓身亡，針對犯案動機和經過，台北市警局專案小組持續追查，而他過往的黑歷史也一一曝光。據了解，張文2022年曾短暫在台中擔任社區保全，有住戶爆料，他工作態度散漫、狂打電動，甚至和同事鬧進警局，最後待不到2個月便被開除。

張文在犯下北捷隨機殺人案時處於失業狀態，不過，傳出他2022年曾短暫在台中市北區某社區大樓擔任保全。

根據「TVBS新聞網」報導，該社區住戶說，張文擔任保全時工作極不認真，幾乎整天拿著手機打電動，也鮮少與人交流，甚至曾為了送龍眼等小事與住戶爭執。此外，張文和同事間的相處也不融洽，常因值班交接等事在大廳中咆哮爭吵，多次鬧上警局。

住戶指出，從新聞畫面中看到張文時，內心感到非常震驚及恐懼，沒想到當年的保全竟犯下如此重罪。住戶也感慨的說，他觀察張文現在的臉型與神情，已與3年前判若兩人。由於該社區針對張文的投訴不斷，物業公司在2個月內就將其辭退。

據了解，張文因酒駕自空軍志願役被汰除後，於2023年6月至去年6月間在台中從事保全工作，但這段工作經歷無法在正規保全系統查到。保全業者私下表示，可能是保全業缺工，有所謂領現金的保全員支援，但這類保全屬於不合法的行為。

