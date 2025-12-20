社會中心／綜合報導

張文犯案時全副武裝，不只攜帶約30公分的雙刃刀，還熟練地丟煙霧彈，這款M-18煙霧彈，是"仿製"美軍的金屬煙霧手榴彈，在網路平台都能買到，一顆約400元到900元，大多在生存遊戲使用、或登山客自救等。雖然煙霧彈對人殺傷力不高，但公共場合容易造成恐慌，也有人呼籲要管制購買。





一身全黑，當時嫌犯張文現身北車行兇，只見他裝備齊全，有臉上戴護目鏡、防護面罩、穿著戰術背心，並拉著一個箱子，裡頭裝滿煙霧彈與自製汽油彈，根本是小型軍火庫。

廣告 廣告





張文備配齊！自製汽油彈+煙霧彈 持30公分雙刃刀犯案

張文全副武裝在兩處犯案。（圖／民視新聞）









軍事專家蘇紫雲說：「煙霧彈在戰場用來遮蔽，掩護隊友，或者是轉移陣地的時候使用，從它發煙的狀況來看，應該是一般所謂戶外生存遊戲，或是戶外玩家所使用的仿製品，外型還有它上面的文字，都是模仿真實的美軍M18煙霧彈。」

張文選擇的M18煙霧彈。並非軍用品，而是仿美國軍用級的金屬煙霧手榴彈，網路電商都能買到，一顆約400元到900元，能發煙85秒到100秒，大多在生存遊戲使用，或登山客自救等等。





生存用品店店員說：「去年出來的時候，買的其實是相當少的，它款式不一樣，顏色或者說煙的持續時間也不一樣，環拉開之後它就會冒煙，但是它不會有火光，還是說燃燒的這種跡象在。」

不過，這款煙霧彈殺傷力並不高，持刀攻擊才是致命傷，警方清查後，確認張文至少有13把刀具，包括租屋處5把、旅館內1把，犯案時身上則帶著7把，尤其在中山商圈，拿著兩把長度約30公分的雙刃刀，四處砍人。





張文備配齊！自製汽油彈+煙霧彈 持30公分雙刃刀犯案

警方清查後，確認張文至少有13把刀具。（圖／民視新聞）









軍情與航空主編施孝瑋說：「特別就是兩面都有開光，它是屬於雙刃型的這種刀，劃過去傷的可能會蠻重的，這種刀其實要買到不難，其實可能一開始它買到的，只是未開光的，就是沒有磨利的這種刀具，若自己開光加以磨利，那這個時候它傷害力就非常強了。」

從煙霧彈到刀械以及護具，張文明顯有備而來，未來是否要嚴厲管制，也引發討論。

原文出處：張文備配齊！自製汽油彈+煙霧彈 持30公分雙刃刀犯案

更多民視新聞報導

最新／晚間北市士林小吃店發生氣爆 4人燒燙傷送醫

創傷修復措施啟動！衛福部、北市府提供傷者關懷機制 可3次免費心理諮商

網傳張文是「中配二代」？陸委會回應了

