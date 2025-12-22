張文備「35顆汽油彈」藏旅館 內部畫面曝

張文備35顆汽油彈，24顆煙霧彈，13把刀，旅館內部畫面曝。（圖／TVBS）

北車攻擊案嫌犯張文在犯案後迅速變裝，穿著米色外套並戴著黑色帽子進入旅館，準備進行第二波攻擊。警方調查發現，張文曾透過網購平台購買大量危險物品，包括35顆汽油彈、24顆煙霧彈及13把刀具，其中不少汽油彈仍存放在旅館內未使用。嫌犯在短短4分鐘內利用煙霧彈和汽油彈製造混亂完成犯案，隨後又在誠品南西店持刀砍人，最終可能因發現被警方圍捕而選擇墜樓身亡。

中正一分局長陳瑞基表示，嫌犯刻意變裝，在極短時間內完成犯案，利用17顆煙霧彈和汽油彈製造現場混亂。嫌犯的行為相當囂張，甚至到誠品南西店持刀攻擊民眾，最終可能因察覺被警方圍捕，自知難逃而選擇墜樓結束生命。目前嫌犯的犯案動機仍然成謎，也讓外界質疑當時他是否還計劃發動第三波攻擊。

北市刑大大隊長盧俊宏指出，從調查中發現嫌犯的計畫相當明確，首先在中山林森北路縱火，接著在台北車站進行攻擊，最後前往他所謂的「中山百貨」，也就是誠品南西店進行攻擊。盧俊宏強調，根據嫌犯的計劃書，行動到誠品南西店就結束了，沒有任何其他地點被列入攻擊目標。案情中仍有許多疑點需要釐清，警方於22日集中火力向金融機構調閱嫌犯的金流紀錄。目前調查顯示，嫌犯只有一個帳號，其中僅有來自母親的少量匯款紀錄，也沒有發現任何數位貨幣冷錢包。考慮到嫌犯已超過一年沒有收入，卻能購買這些犯案工具，不禁讓人懷疑案件背後是否還隱藏著其他共犯。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

