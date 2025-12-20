張文傷人案議員籲善用細胞簡訊示警 北市允研議

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北20日電）27歲張文昨天在台北市隨機襲擊民眾，含張文在內共造成4人死亡。不分黨派議員疾呼，市府面對重大治安事件應即時使用細胞簡訊警示周邊民眾。消防局表示，將研議是否適用。

民進黨台北市議員洪健益在臉書發文表示，捷運台北車站、中山站周邊發生的隨機攻擊事件造成嚴重傷亡，令人震驚、痛心，任何形式的暴力行為都必須被嚴正譴責，但市民在公共場所與大眾運輸系統中理應享有基本且即時的安全保障，這不是選項，是政府的責任。

洪健益說，他將在議會發起提案連署，要求市府針對重大治安事件建立即時細胞簡訊通報機制，案件發生第一時間向周邊民眾發送警示訊息，以科技手段降低傷亡風險。

他表示，警方已加強捷運與公共場所維安部署，市府也承諾提高見警率、穩定民心，並防範模仿犯出現的風險，但這只是第一步，後續應全面檢討人潮密集場所的安全防護是否到位、危機通報流程是否足夠即時且清楚，避免悲劇重演。

國民黨台北市議員楊植斗同樣認為，就像地震難以預測，昨天的慘案事前也難以掌握，但災害發生第一時間，尤其兇嫌尚未被逮捕的時候，應該要用細胞簡訊趕緊通知周邊民眾小心、迅速遠離案發現場。

民眾黨台北市議員陳宥丞說，從昨天事件來看，台灣民眾遇到天災或人禍事件的即時處置能力仍有加強空間，因此非常贊成透過發送細胞簡訊，讓民眾即時取得正確資訊，及自主應變的方法。

台北市消防局表示，細胞簡訊最初運用於災害防救層面，市長蔣萬安已指示相關單位，在兼顧即時示警、市民安全的前提下，研議是否適用於重大治安事件，並持續建立更周延的通報機制。（編輯：龍柏安）1141220