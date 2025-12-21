台北車站恐攻事件後，網路上出現多起恐嚇訊息，引發全台民眾恐慌！有自稱「張文兄弟」的網友發文預告台中百貨公司及高雄火車站將有下一波行動，警方已查證為境外IP所發布。另有台灣網友發文表示「這行動不揪」，被網友起底為一名北部大學生，該學生已刪文並表達反省之意。各地警方已加強戒備，台中逛百貨公司的民眾都特別留意周遭環境，高雄耶誕活動也增加3至5倍警力，並將出動空拍機全面防範有心人士的惡意行為。

「張文兄弟」恐嚇訊息 預告下波攻擊目標 警力戒備。(圖／TVBS)

恐怖攻擊事件發生後，台灣各地百貨公司原本歡樂的耶誕節氣氛也受到影響。有網友在社群平台上自稱是張文的兄弟，並恐嚇下一個攻擊目標將是台中的百貨公司。台中警方對此高度重視，已派員加強巡邏，員警全副武裝，配備無線電、警棍、手銬和配槍，嚴陣以待。

下一個攻擊目標將是台中的百貨公司。台中警方對此高度重視，已派員加強巡邏。(圖／TVBS)

第六分局副分局長吳大勇表示，社群平台出現恐嚇訊息後，分局第一時間已派員追查，積極偵辦，並確認為境外IP所發布。雖然恐怖攻擊發生在台北，但緊張氣氛已擴散至全台，台中逛百貨公司的民眾，尤其是帶著孩子出門的家長，都特別留意周遭環境。有民眾表示感到恐怖，擔心會有模仿犯出現，也有民眾認為這應該是假消息。

有民眾表示感到恐怖，擔心會有模仿犯出現，也有民眾認為這應該是假消息。(圖／TVBS)

除了台中，高雄火車站也被點名在25日將有「大事」發生。高雄市長陳其邁表示，已經聯繫上張文真正的兄長，據其兄長表示，家裡與張文已有約5年未聯絡，也不清楚他現在的居住地點和活動狀況。

儘管如此，高雄警方仍不敢大意，派出大批荷槍實彈的警力進駐高雄車站大廳。高雄最大的耶誕生活節活動也增加3至5倍的警力戒備，周末的演唱會更將出動空拍機，全面防範有心人士的惡意行為。

高雄火車站也被點名在25日將有「大事」發生。(圖／TVBS)

目前警方已掌握5組國內外的IP涉案。有民眾對此感到震驚，直呼「我的天啊，這是什麼時代」。除了境外IP發布的恐嚇訊息外，還有台灣網友使用事件截圖發文表示「做這件事也不揪」，該帳號已被網友起底為北部某大學生。這名學生已刪除危險發文，並表示將深刻反省。

