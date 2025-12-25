張文兄親筆信曝「疑遭霸凌難承受」 精神醫：不是唯一原因

逃兵通緝犯張文日前在北車、中山商圈無差別殺人，導致多位民眾死傷。近日有一名自稱「張嫌兄長」在案發現場留下卡片，稱家家有本難念的經，有些人求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，無法承受這些壓力進而做出踰矩之事。對此，精神科醫師楊聰才表示，霸凌有可能造成個人重大轉變，但不是唯一原因，也不是必然結果。

楊聰才在臉書粉專發文表示，從科學與臨床角度來看，長期、重複、無法逃離的霸凌經驗，確實可能對一個人的人格、情緒調節能力與世界觀造成深遠影響，尤其是在青少年到青年早期（約12–25歲）這個大腦與自我認同仍在發展的階段。長期霸凌可能會導致習得性無助感、對他人高度不信任、自尊崩解、羞恥感內化、情緒調節能力受損（憤怒、恐懼、空洞），但這類人不是「突然變壞」，而是長期壓抑、沒有出口。

他進一步指出，研究顯示，長期壓力與創傷會影響神經生理層面，包括前額葉（衝動控制、理性判斷）、杏仁核（威脅敏感度過高）、壓力荷爾蒙（皮質醇）長期過量。而這些會讓人更容易情緒爆發、黑白思考、在高壓下失去自我控制。

楊聰才表示，關鍵但常被忽略的一點不是霸凌本身，而是「霸凌後是否有人接住他」。同樣遭遇霸凌的人有人得到支持而轉化為韌性；有人孤立無援，進而逐步內在崩壞。至於霸凌是否可能導致反社會或攻擊行為？他認為，可能是「風險因子之一」，但絕非正當理由或免責原因，需要非常清楚的一條界線，理解成因不等於合理化暴力。

他強調，常見的心理演變路徑（非必然）為長期被羞辱、剝奪尊嚴，內在自我價值瓦解，對世界感知為敵對、不公，憤怒轉為外化，在某個臨界點失控，但絕大多數霸凌受害者不會犯罪，多數重大暴力事件是多重因素交織，包括心理疾病、社會孤立、失業、失敗經驗、未被辨識的求助訊號。

楊聰才最後感嘆，張文兄長的卡片，不是為暴力辯護，而是一個家庭在災難後，試圖讓社會理解「悲劇是如何一步步形成的」。我們可以、也必須對受害者表達最高敬意，對暴力行為零容忍，同時反思：社會是否有太多「早就發出求救訊號，卻沒人聽見」的人。

