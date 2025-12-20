張文兇殘撼全台 吳靜怡揭比兇手更可怕的「3大背後推手」

社會中心／劉宇鈞報導

犯下重案的張文已墜樓不治。（圖／翻攝自張文臉書）

北捷台北車站、中山站周邊，19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，嫌犯張文墜樓不治，此案引起各界高度關注。時事評論員吳靜怡今（20）日揭開比兇手更可怕且看不見的「3大背後推手」，她說，唯有透過全面且嚴謹的調查才能釐清。

吳靜怡發文表示，比兇手更可怕的，是必須釐清那雙看不見的「推手」！這關乎台灣安全網的韌性。昨日發生在台北市的張文案，震撼全台，輿論多半聚焦於「隨機砍人」或嫌犯的精神狀態時，從目前已公開的多項報導與資訊來看，這起案件仍存在多個必須被嚴肅釐清的關鍵疑點。

吳靜怡提到，張文長期無業，且處於通緝狀態，卻能持續負擔穩定的「台北市租金」，同時購買「高規格裝備」（包含疑似 M18 等級煙霧彈、長刀、防毒面具等），甚至在雲端留下長達半年的犯案規劃，這些條件，明顯與其表面上的經濟與社會狀態不相符，其背後是否存在資源支持，正是釐清全案真相的核心。

吳靜怡表示，比兇手更可怕的，是必須釐清那雙看不見的「推手」。（圖／資料照）

吳靜怡指出，從國際恐怖攻擊與重大暴力犯罪案例來看，所謂「背後推手」大致可分為三類：1、宗教或極端意識形態動員；2、政治動機或外部勢力介入；3、長期精神問題。

吳靜怡也說，張文目前被初步認定為「孤狼型犯罪者」，但在無業狀態下仍能維持行動所需資金，並完成長期準備，不能排除涉及非法借貸、地下金流，或更隱蔽的外部援助，若發現不明匯款、轉帳或第三方支付紀錄，那麼就不排除指向協力者的存在。

吳靜怡直言，從犯罪心理學角度觀察，過往如鄭捷案，以及後續多起模仿型暴力事件，確實存在高度社會孤立、極端化等共通特徵，然而，一旦有他人提供資源、戰術建議或情緒推波助瀾，案件性質就可能從單一個人行為，轉變為系統性風險，忽略這一點，將可能引發後續模仿犯與連鎖效應。

吳靜怡認為，張文因妨害兵役遭通緝，檢調單位除持續追查金流外，也應擴大清查其通緝前後的出入境與旅遊紀錄，並釐清是否曾在網路論壇、加密通訊平台與他人討論戰術、獲得指導或被特定敘事影響。

吳靜怡強調，中央政府第一時間提高戒備，並比照「恐怖攻擊等級」全面升級應變，方向正確，因為張文北捷案的最大警訊在於這並非一時衝動，而是一套可被複製、可被模仿、甚至可被教學化的犯罪流程，後續社會風險，將不只限於模仿犯，還包括假訊息、恐嚇貼文與恐慌情緒的外溢。

吳靜怡最後說，唯有透過全面且嚴謹的調查，釐清看不見的「推手」，才能真正防患未然，強化台灣整體社會安全網的韌性。

