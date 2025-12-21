張文兩度變裝避警網！北捷監視器驚傳故障沒畫面？總經理出面證實了

北捷證實硬碟故障，但已掌握張文殺人後兩度變裝並混入人潮的逃竄動線。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 台北捷運監視器驚傳失靈！針對12月19日張文在台北車站與中山站持刀殺人、投擲煙霧彈一案，市議員簡舒培質疑歹徒犯案數小時，警網卻未即時攔查，甚至傳出監視器沒畫面。北捷總經理黃清信21日證實，事發前確有硬碟故障，但強調已透過交叉比對，掌握歹徒兩度變裝並混入人潮的完整逃竄動線。

關於監視器異常的疑慮，黃清信解釋，捷運站體屬於封閉環境，系統設計具備備援機制，場內4組主機可互相補位，若其中一組故障，仍能利用其餘3組進行畫面比對。他坦承，在案件發生前一天，確實有一組硬碟磁區損壞，不過在後續追查時，仍成功調取到張文從進入捷運站到搭乘淡水信義線的影像。由於嫌犯採取預謀行動，甚至準備煙霧彈輔助，導致相關單位於比對確認時較為費時。

黃清信進一步分析，27歲的張文作案手法相當特殊，先在站內初步改換裝扮，投擲煙霧彈引發混亂後，隨即進行二次變裝，並趁亂隱身於搭車人潮中潛入紅線月台。北捷表示，目前已完整還原其犯罪軌跡，確認嫌犯是從M8出口進站，一路經過中山地下街後才回到地面，所有相關影像與時間點皆已追蹤完成。未來將針對此類新型態犯罪模式，研究如何加速判別與應變。

