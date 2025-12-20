張文其實不想死？誠品員工推測：想跳紙箱但已清掉

有誠品南西店員工在社群平台Threads發文表示，店內回收場平時堆放大量紙箱。（圖／東森新聞）





台北市19日晚間在誠品南西店發生隨機殺人事件，兇嫌張文行兇後最終自高處墜樓身亡。外界對於張文墜樓原因議論紛紛，部分網友與現場員工近日在社群平台分享觀察，指出案發現場回收區紙箱狀況，成為影響嫌犯行動的重要變數。

有誠品南西店員工在社群平台Threads發文表示，店內回收場平時堆放大量紙箱，最高時可達成人頭部高度，案發前一天紙箱仍堆積甚高。

該名員工轉述，張文可能事先評估過地形，原本打算從高處跳落至紙箱堆上以降低衝擊、伺機逃離現場，未料案發當天紙箱已被清運清空，導致行動計畫落空。

廣告 廣告

另有一名自稱為店內員工的網友指出，自己在案發前一天丟棄紙箱時，回收區紙箱高度幾乎到頭頂，推測張文可能未察覺回收場狀況已有變化，才會誤判跳落風險。

該名員工認為，張文可能並非當下選擇輕生，而是錯估環境條件，導致墜樓後不治。

在 Threads 查看

除員工說法外，也有目擊民眾在社群平台分享當時的逃生經歷。一名網友表示，案發時正在誠品南西店內逛街，目擊張文在一樓大門口揮舞刀械，隨後追逐人群往樓上移動。

她描述，當時張文站在一樓手扶梯旁，疑似見到手扶梯一度卡住，還催促民眾「快點往上跑」。

該名目擊者說，自己起初誤以為張文是警察，直到旁人提醒其手中持刀，才驚覺情況不對，隨即跟隨人群逃離。她表示，自己是最後一位搭乘手扶梯的人，當下心跳加速，所幸張文未立即追上，才得以脫身。

警方目前已封鎖相關區域並持續調查中，對於張文墜樓的實際原因，仍以鑑識、監視器畫面與相關證據為準。警方強調，網路流傳的員工與目擊者說法僅為個人觀察，是否與案件事實相符，仍需進一步釐清。

在 Threads 查看

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北捷嫌張文父母現身不發一語 喪命騎士姊姊：不會原諒

快訊／北市捷運煙霧彈攻擊 蔣萬安公布凶嫌身分

快訊／北車、中山恐攻第3死！30歲男騎士重傷亡

