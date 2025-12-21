張文冷血奪3命！國中求學經歷曝光 母校呼籲勿標籤化

27歲嫌犯張文近日發起隨機攻擊事件，造成4人死亡（含嫌犯）和11人受傷。隨著事件的發酵，網路上開始曝光他的求學經歷，特別是他在桃園市中壢區某國中的求學時光。該校發出新聞稿，強調張文於民國99年入學並於102年畢業，距今已超過12年，校方對其畢業後的個人生涯和行為無法介入或影響。

張文求學經歷遭起底，校方突發聲明。(圖／校方提供)

該校指出，根據教育規定，學生輔導資料的保存期限為10年，張文的相關資料已於112年到期，現已無法查詢。從教育和輔導的專業角度來看，學生的行為受到多重因素的影響，無法簡單歸因於其在校期間的表現。校方擔心過度關注可能造成不當標籤化與誤解，並呼籲社會在事件受到高度關注的同時，應顧及當事人及其家屬的心理感受，避免造成二度傷害。

