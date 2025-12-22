張文冷血奪3命！犯案前一天戶頭僅剩39元 母每季匯款3萬

張文於12月19日在北捷及中山商圈隨機攻擊，造成四人死亡及十一人受傷。警方調查發現，張文的銀行帳戶金流相對單純，主要來源為其母親每季匯款3萬元。據悉，張文在失業後的生活費用幾乎完全依賴母親的補助，而在案發前一天，其帳戶金額僅剩39元。

張文父母。（資料圖／中天新聞）

張文曾於2022年因酒駕被空軍志願役除名，之後短暫擔任保全，月薪約3.9萬元。然而，自2024年失業後，他的收入來源不明。警方的調查顯示，張文的帳戶中並無其他異常匯款，且其母親自2023年起定期匯款以幫助其生活。張文的帳戶在案發前已經出現資金短缺的情況，顯示其生活壓力可能加大。

張文的帳戶在案發前已經出現資金短缺的情況，顯示其生活壓力可能加大。（圖／翻攝畫面）

此外，警方在調查過程中發現，張文在案發前夕曾購買大量的煙霧彈，這引發了外界對其金流的質疑。張文的行為和其金錢狀況之間的關聯，成為警方調查的一個焦點。

張文在案發前夕曾購買大量的煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

