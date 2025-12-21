張文冷血犯案 竟有人提案「禁孩取單名」犯眾怒

有人提案，禁止小孩取單名，因鄭捷、張文，都是單名。（圖／東森新聞）





27歲張文，19號犯下恐怖隨機攻擊案，震驚社會，但事發後竟有人提案，禁止小孩取單名，單名者還必須「強制改名」，該民眾認為近年來的隨機攻擊事件，嫌犯都是單名，因此應該禁止取單名，但這個想法未免也太偏激了。

19號晚間，台北發生隨機攻擊事件，嫌犯27歲張文投擲煙霧彈，並持刀攻擊民眾，事件發生後，公共政策網路參與平台，竟然出現一項引發爭議的提案，該位民眾發現，近年來捷運的隨機攻擊案，鄭捷釀4死24傷、洪淨造成4人受傷，而張文則導致4死15傷，這三人的共通點是皆為單名。因此他主張，應該立法禁止小孩取單名，單名者必須強制改名。

這提案一出，立刻引發反彈，其他民眾認為，這毫無科學依據，還有人說，帶著你的邏輯滾出地球，不要隨便獵巫，發出提案的民眾認為，過去曾在重大隨機攻擊事件的加害者多為單名人士，因此應該禁止單名，但這毫無根據的說法，讓此提案一出，就遭到大部分網友批評。

