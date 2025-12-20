張文冷血策劃北捷連續殺人 高職同窗：不敢相信

台北市 / 綜合報導

持續待您聚焦這起北捷的隨機連環殺人案，我們獨家訪問到 凶 嫌張文的高職餐飲科同班同學，他告訴我們，張文以前是品學兼優的人，行為也很正常。另一名同學則說，張文沒什麼特別要好的朋友，整個班級跟他熟的沒有幾個，生性孤僻。事實上，來自桃園的他，曾經懷有從軍夢，大學畢業後就申請志願役加入空軍，後來因酒駕遭軍方汰除，今年更因教召沒報到被通緝，而專案小組搜查張文平板的雲端，赫然發現他曾大量搜尋鄭捷的相關資料，懷疑因此才選中北捷板南線犯案。

穿著高職餐飲科的廚師袍，擺出從容表情，他是張文，昨(19)日在北捷北車站與中山站，犯下連續殺人案的 凶 嫌，他的高中同窗，聽到消息後全都不敢置信。

凶 嫌張文高職同學：「他(張文)高中的時候，是品學兼優的人，我們高中算同一群，他高中很正常啊，就是一個很聰明，考試都前幾名的人，他比較要求自己啦，像有同學聚會啊，在群組打啊，只是他都不會在群組說話，就是彷彿就是(人)消失了，連FB也聯絡不到人。」

其他的朋友也說，張文在高中時，雖然聰明但個性低調沒什麼朋友， 凶 嫌張文高職同學：「他平時都還滿孤僻的，也沒有什麼特別好的朋友，我們整個班級，跟他熟的應該沒幾個，我們畢業的時候，有出去玩過一次而已，都很正常啊，因為其實他平時也是乖乖的。」

來自桃園的張文懷有從軍夢，大學畢業，就申請志願役加入空軍，但他卻在2022年2月的休假期間，酒駕被捕遭軍方汰除，人生頓時失去重心，2023年南漂台中當保全，父母平時也會給予金援，今年1月再搬到台北市中正區，而張文還因教召沒報到，涉嫌妨害兵役，今年7月遭桃園地檢署通緝。

專案小組搜查張文平板的雲端，赫然發現他曾大量搜尋鄭捷的相關資料，懷疑因此選中北捷板南線犯案，現場人員說：「不好意思，借過一下。」兒子闖下大禍，張文的父母連忙從桃園楊梅北上到派出所做筆錄，離開時不發一語，根據了解他們與張文也已經很久沒有聯繫。

鄰居私下表示，張家住在這裡超過30年，一直很低調，只是從小品學兼優的張文，是如何變成一位連續殺人犯，但他犯案後墜樓身亡，真正動機恐怕也跟著石沉大海。

