張文凶刀疑《浴血任務2》複刻品 專家揭10公尺保命原則

台北市昨（19）日發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在北捷、中山商圈擲多枚煙霧彈後隨機砍人，最後墜樓身亡。刀具粉專分析，張文使用的兇刀應該是電影浴血任務2的複刻品，「目測刀刃長約10英吋，那種尺寸的刀你完全無法近身。」

27歲嫌犯張文在北捷、中山商圈擲多枚煙霧彈後隨機砍人，現場血跡斑斑。（圖／中天新聞）

獲美國刀匠協會「熟練刀匠（J.S.）」認證的鍛刀師「柴犬」昨天在臉書粉專發文表示，民眾面對持刀者時，保持距離是唯一安全的方式，並建議與兇嫌距離達10公尺、約兩台車距離時再嘗試大喊示警，若距離過近反而可能激怒歹徒，讓自己成為被攻擊的對象。

粉專「柴犬刀具」分析，根據現場影片目測，兇嫌刀刃長約10英吋（約25公分），看起來像是《浴血任務 2》中的Toothpick Knife復刻品，不過並不能100%確定。柴犬也指出，面對持刀者，唯一安全的方法只有保持距離，以人數優勢搭配更長的兵器像是「刺股」控制歹徒，或是以防狼噴霧攻擊然後落跑。

針對是否要大喊「有人拿刀」提醒周圍民眾，柴犬表示須視自己與持刀者的距離而定，「如果他離你10公尺以外（約兩台車長），可以在保持最高警戒並慢慢遠離持刀者的前提下試著提醒大家；如果在10公尺內反而可能會激怒歹徒，讓自己成為被下手的對象，這需要謹慎考慮。」

柴犬進一步說明，他是參考美國警方應對刀械的21英呎原則（約6.4公尺），但考慮到一般人反應速度所以把距離拉長到10公尺，並以汽車長度作為一個比較容易理解的參照物。

柴犬也指出，買特定的刀具不只不會讓兇嫌英雄化，反而會讓警方更容易鎖定。因為這會讓警方在偵查時能獲得的資訊遠比一般通用美工刀或廚刀多，或是縮小購買管道的查詢。他再三強調，路上看到有人無端拔出不管什麼尺寸的刀，「一定要保持距離。」

