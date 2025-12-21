張文刀刀要害太恐怖！高大成分析「仿鄭捷手法」不同點：就為了能逃

社會中心／許智超報導

高大成分析，張文修正過鄭捷犯案的手法，更顯示是為了能在行兇後逃跑。（圖／民眾提供）

27歲嫌犯張文19日在台北車站、捷運中山站及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，最終連同嫌犯本人在內，整起事件造成4死11傷，消息震驚台灣社會。對此，法醫高大成分析，張文有極高可能性模仿鄭捷犯案手法，但有進行「修正」，最重要的是找出他行兇的動機，這種孤狼式犯罪是未來公共安全的重要課題。

高大成指出，張文的攻擊手法，準備煙霧彈及汽油彈以造成恐慌，犯案前還燒掉租屋處，似乎是為了滅證，推估「行動非臨時起意」。另外，張文攻擊時都朝頸部、胸部刺，有別於一般揮砍，可見殺人意圖明確，有受害者的心臟、頸動脈被刺破，前者手術困難、後者一旦被割破，容易大量失血導致休克。

對於張文最後墜樓是意外還是畏罪輕生？高大成分析，若是想逃跑大多會是「腳著地」，若腳部或下半身骨折，也許還有逃跑機會；如果是畏罪輕生，就會是以「頭著地」，因此他認為，張文的墜樓方式、受傷部位將是關鍵。

高大成提到，張文極有可能是模仿2014年鄭捷犯下的北捷隨機殺人案，但有「修正」其犯案手法，張文選擇在北車通道與中山站外犯案，與鄭捷在封閉車廂內作案自斷後路的模式不同，就是為了能在行兇後逃跑。他也直言，目前最重要的是找到張文行兇的動機，這種孤狼式犯罪是未來公共安全的重要課題。

對此，從警方初步破譯張文雲端硬碟上的「作案計劃書」也證實，張文就是想模仿當年北捷板南線鄭捷案的模式持刀殺人，而電腦的搜尋紀錄中，還頻繁瀏覽鄭捷的新聞，包含台灣人欠鄭捷一個公道、如果鄭捷知道有人願意傾聽等，對鄭捷有近於崇拜的傾向，研判是模仿犯可能性極高。

