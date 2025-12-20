張文到北捷中山隨機砍人！醫揭「五大特徵」撞上鄭捷、日本通魔

社會中心／巫旻璇報導

北捷台北車站與中山站周邊，19日晚間接連發生投擲煙霧彈及持刀隨機攻擊事件，涉案的張文隨後墜樓身亡。案件震撼社會，也引發外界高度關注。精神科醫師沈政男分析指出，隨機殺人事件有五大共同點，並點名2008年的秋葉原通魔事件及鄭捷案。









張文到北捷、中山大開殺戒！精神科醫揭「五大特徵」撞上鄭捷、日本秋葉原通魔

張文先在北捷台北車站內投擲煙霧彈製造混亂，並持刀攻擊民眾。（圖／翻攝畫面）





沈政男今（20日）清晨表示，自己目前正在日本旅遊，期間也注意到日本媒體已報導台北發生的這起隨機殺人事件。他指出，在日本，這類行為常被稱為「通魔」，其中最知名的案例便是2008年的秋葉原通魔事件，而該案與台北日前發生的事件，在多個面向上高度相似，也反映出隨機殺人案件的普遍特性。

沈政男整理出五項常見特徵，包括：第一，犯案者多為年輕男性；第二，行凶通常獨自進行；第三，個人生活圈狹窄，與家人或親友互動疏離；第四，工作狀況不穩定；第五，受害者不分性別與年齡，具有高度隨機性。他也提到，由於本案嫌犯已身亡，實際動機仍難以確認，但這類案件多半源自對自身處境的不滿，並夾雜著強烈的報復心理。





沈政男指出，過去鄭捷事件同樣符合上述特徵。（圖／民視資料照）









沈政男指出，過去鄭捷事件同樣符合上述特徵，而此次案件的特殊之處，在於嫌犯在犯案前曾於多處縱火，甚至連自己的租屋處都燒了，並在行凶前施放煙霧彈，顯示其行為可能意在製造更大的社會恐慌與動盪。對於外界推測縱火是為了轉移警方注意力，沈政男則持不同看法，認為更可能的原因是嫌犯早已抱持必死的念頭，於是選擇「放手一搏」。從其連住所都燒毀的行徑來看，已顯露出強烈的自毀傾向。

他進一步指出，這類犯案者往往同時存在對生命的厭倦，以及對社會的怨恨，一方面不想再繼續活下去，另一方面則將憤怒與仇恨投射到無辜的大眾身上，進而發動無差別攻擊。有鄰居感嘆「被害者很可憐，但犯案者何嘗不是？」沈政男也藉此重申，唯有深入理解犯案者的心理與動機，才能作為未來預防類似悲劇的重要參考。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文到北捷、中山大開殺戒！精神科醫揭「五大特徵」撞上鄭捷、日本秋葉原通魔

