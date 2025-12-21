張文刺殺3人後「這1舉動」與輕生者相似！警揭關鍵：跳紙箱逃逸可能性低

記者林意筑／台北報導

張文在捷運北車M7出口丟出4顆煙霧彈後無差別砍人。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後有自稱誠品員工指出，張文墜樓位置平時堆放大量紙箱，懷疑張文利用紙箱緩衝來逃亡，對此警方表示不認同，說明張文從頂樓跳下逃亡的可能性極低。

張文犯案後從容爬上頂樓，警方趕抵時他已墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

回顧案件發生經過，張文19日下午5時許在捷運北車M7出口丟出4顆煙霧彈，有名余姓男子見狀上前制止卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治，事後張文返回旅館疑似稍作休息、重整裝備，又於傍晚6時許前往中山商圈發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈後，闖入人群中揮刀砍人，又跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，最終一路跑上百貨頂樓畏罪墜樓死亡，共造成4死11傷，其中還有6人仍留院治療中。

事件發生後，有名自稱誠品員工指出，張文墜樓點平時有堆放大量紙箱，堆疊高度達成人頭部，懷疑張文利用紙箱當緩衝來逃亡，但當時紙箱恰巧被清空，導致張文墜落後當場死亡。對此某專案小組員警表示不認同，認為紙箱無法承重物，加上紙箱堆上方還有鐵皮遮蔽，從頂樓處往下查看不容易察覺有紙箱，若張文想逃逸也可直接從1樓離開。

另外，張文犯案後爬上頂樓，並將眼鏡、手錶、護膝及刀械擺放在地，若想逃生，護具不會脫下，此舉與部分輕生者輕生前整理個人物品的行為相似。且張文犯案後未表現出匆忙逃離的樣子，整體行為從容，警方趕抵頂樓時他已墜落，「這是他自己的選擇」。

