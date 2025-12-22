張文動機、金源成謎？前刑警曝：須解剖查明有無「這物質」反應！

論壇中心/綜合報導

北捷隨機殺人凶嫌張文，19日犯案後墜樓身亡，檢警持續追查張文金流紀錄，目前除了母親每季3萬元支助外，仍未發現張文有其他金援，甚至生前金融帳戶餘額僅剩幾十元，對於如何籌畫作案，仍有許多疑點。對此，前刑事警察高仁和推測，張文預謀時間可能長達2年以上，其金援來源需要查明外，也必須將他的遺體解剖檢驗，看是否有「興奮劑」相關的毒品反應。

高仁和在《台灣向前行》節目中指出，此次的北捷殺人案，是孤狼型犯案，但也是一個恐怖攻擊。他認為，凶嫌若有悔意，是不會準備逃生路線的，更何況張文家中還藏大批的刀械、爆裂物，倘若這次真的讓其脫逃，「那絕對會有下一波恐攻」。

高仁和進一步指出，現在檢方應該追查到底是誰提供張文資金，讓他能在中正「蛋黃區」租屋和購置裝備，也應從他僅存的平板和未銷毀的資料中，尋找更多蛛絲馬跡。高仁和也強調，現在雖知道張文是墜樓身亡，但事後一定要解剖，查明他體內是否有「興奮劑」，因為其注射後會讓人興奮、膽量倍增，但腦袋還是能保持清醒、鎖定目標。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：北捷案張文動機、金源成謎？前刑警曝：須解剖查明有無「這物質」反應！

