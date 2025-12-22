張文化名「張峰嚴」煙霧彈 Line只傳訊息給房仲跟房東

〔記者王冠仁／台北報導〕通緝犯張文在北捷犯下隨機殺人案，警方抽絲剝繭追查案情全貌。專案小組透過他的平板電腦，破解其雲端內容、瀏覽紀錄，不僅在昨天查出他購買煙霧彈時，一度化名「張峰嚴」來與賣家洽談，更發現他臉書帳號10年來沒有與人互動，就連台灣人幾乎愛用的通訊軟體Line，好友寥寥可數，近期也只有與2人有聊天紀錄，分別是他租屋處房東以及介紹租房的房仲，社群足跡孤單到極點。

專案小組查扣張文平板電腦後進行數位鑑識，這才發現許多年輕族群愛用的社群平台，像IG或threads，張文都沒使用；至於臉書，他雖然有帳號，但從2015年至今，沒有任何貼文，也不曾對其他人貼文按讚，臉書好友數量也很少。同時他Line的好友也不多，近期有聊天紀錄者只有兩人，而且還算不上親友，分別是他在今年1月承租公園路租屋處的房東，與介紹租房的房仲，聊天訊息則是通知當月房租已匯款。

廣告 廣告

專案小組還查出，張文雖然有手機門號，過去也曾有網路流量使用紀錄，但流量並不高，而且警方至今沒查到他的手機。警方研判，張文過去上網、對外通訊、購買犯罪裝備，都是使用wifi上網，除非萬不得已，才會使用自己的手機門號上網，他疑似是刻意不想留下自己的數位足跡，來增加警方追查難度。

由於前兩天都是週末假日，金融機構沒有上班，警方將在今天集中火力，向金融機構調閱張文的金流紀錄，進一步釐清他的資金來源。

【看原文連結】

更多自由時報報導

余家昶英勇阻擋張文一整箱汽油彈 真實身分並非保全

張文墜樓是想跳紙箱逃走？警還原現場：網友異想天開

北捷連續攻擊》無線電「靜悄悄」 捷運警察質疑通報出狀況

拿過補助！張文大學研究報告曝光 用自己照片當範例

