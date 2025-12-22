張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年 筆電存完整犯案計畫

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

捷運台北車站及中山誠品南西店近日爆發隨機攻擊案件，檢警從兇嫌張文留存在網路雲端的資料中，得知完整作案計畫。進一步追查顯示，張文化名「張鋒嚴」在網上採購作案工具，研判他去年即有預謀犯案意圖，籌畫時間長達近2年。

嫌犯張文曾化名「張鋒嚴」在網上採購作案工具。（圖／翻攝畫面）

警方指出，張文於台北車站內使用了17顆煙霧彈，另有4顆留在北捷連通道內燒毀的手推行李箱中，2顆在誠品南西店前馬路丟棄，並在商場門口留下1顆未爆彈。台北市刑大大隊長盧俊鴻表示，張文準備時間長達1年半，研判本案是經過縝密規畫與充分準備的預謀犯案，動機相當明確。

專案小組進一步發現，張文曾化名「張鋒嚴」佯裝生存遊戲玩家進行網購，但他本人臉書幾乎沒有發文、也沒有任何好友。LINE更僅有房東與房仲2名聯絡人，顯示他生活高度封閉。

警方表示，張文被軍方汰除後，2023年6月起曾擔任保全約1年，但去年6月後即無任何薪資申報紀錄，僅仰賴母親偶爾提供的小額資金生活，因此張文是如何支付租屋費用同時購買大量作案工具，警方目前已與金融機構合作追查其金流來源。

警方更從張文的個人電信門號發現，他曾有網路流量使用紀錄，但案發後尚未尋獲其手機，研判他的主要通訊工具仍為平板電腦及筆電。案發前，張文曾試圖於中正區公園路的租屋處內燒毀筆電，警方查扣後發現，螢幕與主機板已經受損，不過硬碟仍可運轉，目前北市刑大與刑事局仍持續進行技術還原，試圖破解加密防護。

檢警從張文筆電的雲端資料中，發現完整的作案計畫，包含時間安排、路線圖、補給方式，涵蓋台北車站與南西商圈等犯案地點，以及當天5度變裝等細節，與實際情形高度吻合。警方正持續嘗試從燒毀的筆電硬碟中還原資料，以釐清張文犯案的最終動機與相關細節。

