張文北市多處防火砍人釀4死5傷慘案 租屋處灑汽油點火畫面曝

張文於北車隨機傷人，至今已釀成4死5傷，其在租屋處潑灑汽油點火畫面也曝光了。（圖／翻攝畫面）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成4死 (含張文在內) 5傷的慘案，隨後跳樓畏罪自殺。據悉，張文於今年1月間於中正區租下一間雅房，19日上午先在北市多處點火，下午於租屋處對面點燃火煙，隨即持大量煙霧彈前往台北車站M7出口，持鈍器傷人，釀成1人死亡，隨後步行至捷運中山站，短暫進入誠品南西對面所租下的旅館，約30秒後即持刀向路人無差別攻擊。其在租屋處潑灑汽油點火的畫面也曝光了。

廣告 廣告

據了解，張文早在今年1月就於中正區租下一間雅房，其19日先在北市中山區長安東路一段2處、林森北路一處地下室縱火，隨後下午鄰近5時許於其中正區租住的雅房潑汽油點火，將警力分散後，隨即前往捷運台北車站丟擲煙霧彈，57歲的余姓男子見狀，立即上前試圖阻止張文犯案，未料卻反遭張文重擊，緊急送醫後仍不幸不治。

張文在台北車站犯案後，立即徒步沿地下街前往捷運中山站，抵達中山站後，火速進入其於誠品南西對面所租下的旅館，大約30秒進入房間拿走一把長刀，隨即走入人群丟擲煙霧彈，並持長刀朝人群無差別攻擊，最自誠品南西6樓跳樓畏罪輕生。警方也在其租屋處與旅館查獲大量爆裂物品。至於詳細動機原因仍有待進一步調查清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／調虎離山分散警力！逃兵男租屋處先放火 再衝北車、中山捅人

鄰居透露恐攻男「小時候很乖」 長大後與家屬完全失聯「教召令也送不到」

快訊／中山站驚傳砍人！南西誠品店員還原店內情形 「當下只想跑進倉庫避難」