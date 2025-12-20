張文北市恐怖攻擊釀4死 有人嚇到提案「禁止取單名」惹眾怒

有民眾在公共政策網路參與平台提案，稱過去隨機殺人犯多為單名為由，主張應該禁止給小孩取單名，引起網友熱議。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

台北市昨（19）日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文分別在台北車站及中山站外路口施放煙霧彈後隨機砍人，最終釀4死11傷的悲劇。事發後社群平台有民眾指出，近年類似事件的嫌犯名字幾乎是單名，太過巧合，甚至有人到「公共政策網路參與平台」提案，禁止小孩取單名、單名者須強制改名，造成一眾網友看不下去，砲轟「這已經走火入魔了」。

在昨日的恐怖攻擊事件後，「公共政策網路參與平台」上突然有一項提案引起討論，提案者LIN主張「推動立法，禁止小孩取單名。單名者須強制改名。」並說明理由，他指出近年在台灣製造過恐怖襲擊者皆為單名，如北捷隨機殺人的鄭捷和張文，中捷隨機殺人的洪靜。另外，LIN補充表示，「據經驗法則，可知單名者，成為恐怖分子的機率較高」，為了社會安全該禁止單名。

提案底下立刻有其他人傻眼回覆，「哪來的X智」、「神X病」、「天啊，你已經走火入魔了吧」、「這世界變得太瘋狂了」。有網友特地舉例，監察院院長陳菊、民進黨立委黃捷、范雲、民進黨發言人吳崢、無任所大使唐鳳等人都是單名，認為提案者邏輯不通。

除此之外，社群平台Threads上也有網友發文，請各位多關心身邊單名的朋友，留言區同樣挨轟，「亂獵巫」、「單名路過，正常人如我們真的很衰」、「我猜你的姓氏是北，單名是個數字」、「沒必要製造這種無聊的焦慮跟對立」。

27歲通緝犯張文昨（19）日下午先在中山區犯下4起縱火案，傍晚先後進入台北車站板南線M7、M8出口處丟汽油彈和煙霧彈，還持刀隨機砍人；犯案後再轉往中山商圈做出一樣惡行，又闖進誠品生活南西店攻擊民眾，逃至頂樓被警方包圍，最後翻越欄杆墜樓身亡。據警消統計，這起驚悚的隨機砍人案釀4死（包含嫌犯張文）11傷。

