張文北市狂砍才釀4死5傷 社群平台驚見：接續任務、高雄車站敬請期待

27歲的張文19日下午於捷運台北車站與中山站對人群無差別攻擊，隨後跳樓畏罪輕生，釀成4死5傷的慘案。然而社群平台上稍早卻傳出一則貼文，有民眾表示「張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站，敬請期待，社會病態交給我們來重整。」，不過相關貼文隨即被刪除，高雄市警方也已獲報介入偵辦。

針對19日張文稍早於捷運台北車站與中山站外進行無差別攻擊，隨後卻有網友在網路上發文表示，「張文是我兄弟，我們是依組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站，敬請期待，社會病態交給我們來重整。」、「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。

對此，高雄市警方第一時間獲報後，也已同步通知刑大科偵隊介入偵辦，將進一步追查相關IP，以將人約談到案說明。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

