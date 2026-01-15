張文北市隨機攻擊致4死11傷 北檢偵結不起訴

台北市 / 綜合報導

台北市去（2025）年12月19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷悲劇，檢警經過將近1個月調查，日前5度約談張文父母，釐清他的生活情形、人際關係，以及相關金流，今（15）日舉行偵結記者會。而27歲凶嫌張文當天從中山區誠品南西店墜樓身亡，檢警根據墜樓現場分析，以及他剩下1千多元已經沒退路，定調他最終墜樓輕生，但因凶嫌已身亡，檢方依法不起訴處分。

這是張文墜樓前，在誠品南西店頂樓最後身影，只見他拿下帽子脫下裝備，態度從容，近視500度的他連眼鏡都摘下，隨後墜落中庭身亡，張文死因眾說紛紜，如今調查報告出爐，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺說：「認為有相當的一個高度，以及橫向的一個距離，所以是可以排除，被告是攀爬這個牆面，向下落的一個可能性。」

檢警研判墜樓前，張文明明還有時間，卻選擇將所有物品卸下，雲端的攻擊計劃書沒有後續內容，而他幾乎把錢花光光毫無退路，張文失業844天，帳戶原先餘額有62萬，母親陸續資助33萬，總資產共約96萬元，支出部分33萬繳房租，日常花費約37萬，平均一天花445元。

另外遊戲就儲值了16萬，網購犯案工具花了8萬，最後只剩下1400多元，張文孤狼犯案全部都是自己來，沒發現其他共犯，職場和生活不如意，為追求社會關注形同「表達式犯罪」，案發5天後，檢警帶隊進行現場重建，鑑識人員日以繼夜用3D建模，模擬張文犯案過程，從縱火北車丟煙霧彈，到誠品隨機攻擊，每個動作鉅細靡遺。

台北市警局刑事警察大隊長盧俊宏說：「數位鑑識我們破解扣案的行動裝置，證實獨立執行犯罪計劃，沒有他人參與，資金的部分沒有境外跟不明資金的挹注。」將近一個月偵辦全案偵結，不過凶嫌已身亡，北檢依法不起訴，隨機攻擊案造成社會創傷，盼傷痕能漸漸癒合。

原始連結







