張文北捷丟煙霧彈、砍人！醫揭「6自保原則」 簡單3步驟止血

北捷報隨機殺人事件，造成4死。圖／鄒保祥攝

19日北捷爆隨機殺人事件，造成4死9傷，死傷慘重，凶嫌張文在作案前先使用煙霧彈造成慌亂，但在面對煙霧彈時，該怎麼自保呢？醫師姜冠宇建議，要立刻遠離煙源，不要逆向擠回去看發生什麼事，且開後建議大量清水沖洗眼睛。

張文北捷丟煙霧彈、砍人 醫揭6自保原則

醫師姜冠宇在臉書發布貼文，表示不清楚嫌犯丟煙霧彈的目的、成分為何，但就過去經驗，大致上要知道自保原則以及自我照顧方式，煙霧彈不是單一配方，不同成份用途會差很多。姜冠宇指出，最常見的概念是「氧化劑+燃料+冷卻／抑制燃溫+染料」，讓染料揮發凝結成有色煙霧。這如果丟到人群有時就會造成高濃度微粒刺激，導致咳嗽、喘、喉嚨緊，換氣變差、血氧下降。

不過，姜冠宇說遇到專業的遮蔽煙，處理方式可能不僅如此，因為在密閉空間或高濃度暴露時，可能產生含氯化鋅（ZnCl₂）等成分的刺激性煙霧，造成化學性肺炎、肺水腫，甚至延遲惡化。在急性傷害上也是嚴重呼吸道傷害，導致低氧胸痛、發紺等嚴重症狀可出現，程度視暴露量與通風而定。

至於鎮暴用的刺激性化學物質如催淚瓦斯，也是如此。可引起咳嗽、呼吸困難、支氣管收縮、喉痙攣，也有人會出現頭暈、心悸、甚至昏厥相關表現，比較多是引起迷走神經反射而昏倒。姜冠宇表示，只要符合下列症狀任何一項，建議就醫評估血氧、吸入傷害。包含休息後仍喘、胸痛、持續咳嗽、講話困難血氧偏低、嘴唇發紫、意識變差、咳出粉紅泡沫痰、血痰；本來就有氣喘、COPD、心臟病，暴露後出現明顯心悸、胸悶或暈厥等症狀。

姜冠宇接著分享自保原則、自我照顧方式，基本上要保持以下6個原則：

1、立刻遠離煙源，不要逆向擠回去看發生什麼事：看到人群開始騷動，先把自己移到牆邊或出口動線，避免被夾在中間。

2. 口鼻遮住、縮短吸入：立刻戴口罩，沒有就用衣物遮住。若可行，把布「稍微弄濕」會更好，但不要為了找水拖延撤離。

3.不要奔跑，不要推擠，避免踩踏比嗆到更致命：用「快走」取代跑步，不要搶單一出口。

4、視線差時扶牆走、低重心、避免跌倒：地下通道煙霧會讓你看不到地面障礙物，跌倒後被踩踏風險很高。手扶牆、一步一步走，護住頭部。

5、遠離「不明物體」與可能的二次危害：不要去踢、不去撿、不去用腳踩熄；可能有高溫、噴濺、甚至二次爆燃風險，看到可疑包裹或裝置，直接遠離。

6、離開後的處理，先去污、再觀察：若是刺激性煙霧導致眼鼻刺痛、流淚、皮膚灼痛，要用大量清水沖洗眼睛/皮膚；不要揉眼。衣物若沾到刺激物，回家後盡快更換、密封裝袋再清洗，避免二次暴露。

姜冠宇表示，若現場有人倒地，「先確認自己安全與能力」，不然就先逃出再趕快找人，找人來或自己有裝備或環境許可可行，盡量把患者移到較乾淨的空氣再「叫叫CAB」；但如果移動會造成拖延或危險，就就地按壓，並請站務疏散人群、引導通風。

3步驟止血！醫：不能放棄

另外，台灣緊急救護醫療指導醫師學會在臉書發布貼文，表示遇到暴力事件有3步驟能保命，依序為離開現場，學找遮蔽物；冷靜通報110或119，清楚說明位置；評估安全下，協助傷者初步止血。

若有人出血也有3步驟能協助止血，先找出出血點，再用乾淨布料或雙手壓住，接著持續壓住不放手。台灣緊急救護醫療指導醫師學會指出，出血不止會在數分鐘內休克危及生命，可用止血帶或毛巾衣物包紮，千萬不能夠放棄，止血最重要。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



