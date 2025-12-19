張文北捷丟煙霧彈！醫師曝自保原則：用濕布遮口鼻、別揉眼睛

張文在台北車站M7出口放大量煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

台北市19日傍晚發生重大恐攻事件，造成4人死亡、9人受傷。27歲男子張文先在台北車站M7出口丟擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，之後轉往中山捷運站及南京西路一帶，再度投擲煙霧彈並隨機砍人，最終闖入誠品南西店攻擊顧客後墜樓身亡。事件引發社會震撼，也讓煙霧彈的危害引起關注。

對此，整合醫學照護科醫師姜冠宇指出，雖不清楚張文所使用煙霧彈的實際成分與投擲目的，但根據過往經驗，民眾可了解基本的自保原則與後續觀察方式。他強調，煙霧彈並非單一成分配方，不同用途與類型差異極大，對人體造成的影響程度也有所不同。

姜冠宇說明，常見煙霧彈可能包含氧化劑、燃料、冷卻劑與染料等組成，當煙霧在空氣中擴散，可能刺激呼吸道，引發咳嗽、喘鳴、喉嚨緊縮與血氧下降等症狀。若煙霧成分較為特殊，例如含有氯化鋅（ZnCl₂）的專業遮蔽煙霧，在密閉空間或高濃度下暴露，甚至可能導致化學性肺炎、肺水腫與嚴重低氧狀態。

另外，若為鎮暴用的刺激性化學煙霧，如催淚瓦斯，亦可能引發支氣管收縮、喉痙攣、頭暈、心悸甚至昏厥，嚴重者可能因迷走神經反射而突然倒地。

姜冠宇提醒，若有以下症狀，包括休息後仍持續喘、胸痛、咳出粉紅泡沫痰或血痰、嘴唇發紫、意識混亂，或有氣喘、COPD、心臟病等慢性病史者出現心悸與暈厥，應盡速就醫檢查血氧與是否吸入性傷害。

他也提供現場自保六項原則，第一是立即遠離煙霧來源，避免逆向靠近事發點。第二是用口罩或濕布遮住口鼻，減少有害物質吸入。第三為避免奔跑推擠，採快步撤離，降低踩踏風險。第四是在視線不佳時手扶牆壁行走，維持低姿態防止跌倒。第五則是避免接觸不明物體，如未爆物或高溫裝置。最後，在離開現場後應先清洗眼部與皮膚，如衣物沾染則應儘速更換與密封處理。

姜冠宇呼籲，在災難現場協助他人前，須先確認自身安全與能力，若不具備條件應先脫離危險再尋求支援或協助疏散。

