張文北捷恐攻前「多點縱火」擾警避緝 警提前鎖定卻撲空關鍵時序曝光

27歲男子張文在台北市中心持煙霧彈、汽油彈及長刀展開一連串襲擊，造成4死11傷。（圖／翁靖祐攝）

27歲男子張文19日在台北市鬧區發動恐怖攻擊，持煙霧彈、汽油彈及長刀接連犯案，造成4死11傷的重大傷亡。警方調查發現，張文案發當日下午先後4度縱火、5次變裝轉移動線，刻意誤導警方追緝方向，導致警方一度撲空，錯失即時逮捕時機。

據警方調查，張文並非台北人，其戶籍為桃園，卻刻意北上在中正區公園路一帶租屋。警方在其投宿的千慧旅館房間內，查獲25瓶汽油彈、一把長刀、2台平板電腦，以及面罩、防護裝備等物品，顯示其事前準備相當周密。

調查顯示，張文因遷戶籍未申報，導致教召令未能送達，今年7月遭桃園地檢署發布通緝。早在2025年1月，他便於公園路一帶租屋，為避免引人注意，17日另入住南西誠品商圈對面的千慧旅館連續3晚，疑似作為犯案前據點。

19日下午3時40分起，張文騎乘重機在林森北路159巷、119巷及長安東路75號附近接連縱火，短短14分鐘內丟擲6個汽油桶。警消獲報後迅速撲滅火勢，雖造成2輛汽車、3輛機車及雜物燒毀。

下午4時53分，張文再返回公園路租屋處縱火，燒毀三樓陽台雜物。中山分局員警研判為連續縱火案後，調閱監視器循線追查，發現張文騎乘機車犯案，經比對車牌確認其為通緝犯，隨即前往其桃園戶籍地查緝卻撲空。

警方追緝期間，張文已攜帶裝有煙霧彈與汽油彈的小型行李箱，步行前往捷運中山站一帶。傍晚5時23分，他在捷運M7、M8出口周邊丟擲煙霧彈，並持刀攻擊余姓被害人致死，另造成3人受傷。犯案後，張文於5時55分返回旅館補齊物品，6時31分再次外出。

晚間6時37分，張文步行至誠品南西店外，持刀攻擊蕭姓機車騎士致死，隨後進入商場內隨機揮砍民眾。中山交通分隊林姓員警與保全人員追緝至6樓，張文途中脫下戰術背心等裝備，最終畏罪跳樓，於晚間7時42分宣告不治。

警方隨後交叉比對身分，確認嫌犯即為張文，並通知其家屬北上協助製作筆錄。由於張文長期未返家，家中遺留物品與案件關聯有限，詳細犯案動機仍待釐清。

