張文北捷恐攻動機？霸凌真會讓人走向失控嗎 醫點出關鍵「有沒有人接住」

台北捷運隨機攻擊事件後，不少民眾前往台北車站獻花悼念余家昶，花海中出現疑似家屬信件，引發社會對霸凌與心理健康的討論。

北捷12月19日發生恐怖隨機攻擊事件，造成4人死亡，包括英勇挺身制止的57歲余家昶也不幸命喪凶嫌刀下，引發社會哀痛與恐慌。

事後有民眾在北車悼念花海中，發現一封疑似張文哥哥留下的手寫信，內容提及張文在求學與軍旅階段曾遭霸凌，試圖說明其人生歷程。對此，精神科醫師楊聰財分析指出，霸凌確實可能造成深遠心理影響，但並非導致暴力行為的唯一或必然因素。

花海出現家屬親筆信 提及校園與軍中霸凌經驗

事件發生後，不少民眾前往台北車站獻花悼念余家昶。在花束之間，有人發現一封署名疑似為張文哥哥的信件，文中提到張文在成長與服役期間，曾面臨長期壓力與霸凌，並寫下「有些人無法承受這些壓力，進而做出踰矩之事」，希望外界理解悲劇並非單一瞬間形成。

霸凌如何影響心理？ 醫師：長期壓力可能改變情緒與人格

精神科醫師楊聰財在臉書指出，從臨床與研究觀點來看，若霸凌持續存在、且當事人難以逃離，確實可能影響人格發展、情緒調節與對世界的基本信任感，尤其在12至25歲這段大腦與自我認同尚未成熟的階段。

廣告 廣告

楊聰財指出，長期受霸凌者可能逐漸出現無力感、自尊受損、對他人高度不信任，並內化羞愧與挫敗，外顯則可能表現為憤怒、恐懼，或情緒逐漸麻木，這些改變多半是長時間累積，而非突然出現。

壓力會影響大腦嗎？ 衝動控制與判斷力恐下降

從神經生理層面來看，楊聰財醫師表示，長期處於高壓與創傷狀態，可能影響前額葉功能，使理性判斷與衝動控制能力下降，對外界威脅更為敏感，也容易出現非黑即白的極端思考。

楊聰財強調，真正關鍵不只在於是否遭遇霸凌，而是「霸凌之後是否有人接住」。若能在過程中獲得家人、師長或同儕的支持，有助於將痛苦轉化為心理韌性；反之，長期孤立無援，心理負荷可能逐步累積並惡化。

霸凌會導致犯罪嗎？ 專家：不能作為暴力的理由

楊聰財醫師也提醒，霸凌雖可能是攻擊行為或反社會傾向的風險因子之一，但絕非合理化暴力的藉口。臨床上確實有個案因長期尊嚴受損，將憤怒外化，在臨界點失控，但整體而言，絕大多數霸凌受害者並不會走向犯罪。

多數重大暴力事件，往往是心理困擾、社會孤立、挫折經驗與支持系統不足等多重因素交織的結果。

如何及早介入？ 醫師點名3大危險警訊

楊聰財指出，臨床上可觀察到幾項高度風險訊號，包括：

語言層面：出現自傷或他傷宣告、合理化暴力、末日式言談 行為層面：情緒失控頻繁、衝動增加、社交退縮、異常關注危險工具 精神狀態：嚴重憂鬱、解離、妄想、長期失眠

一旦出現上述狀況，應及早介入並尋求專業協助，而非僅止於安慰或勸說。

失控不是一瞬間 醫師解析4階段歷程

楊聰財進一步分析，重大失控行為往往經歷4個階段：

壓力累積期 訊號外顯期 控制瓦解期 行動爆發期

若能在「訊號外顯期」即時介入、降低刺激並引入專業資源，結果往往仍有機會被改變。

社會如何回應？ 避免獵巫，讓求助者敢開口

在社會層面，楊聰財醫師呼籲，避免獵巫式輿論與情緒性公審，否則可能讓處於崩潰邊緣的人更不敢求助。理解悲劇成因，並不等於替暴力辯護，而是希望能讓更多潛在的求救訊號被看見、被接住。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

快訊／「用生命阻止悲劇擴大」北捷恐攻釀4死 首位罹難者余家昶獲入祀忠烈祠

有片／張文恐攻5次變裝令人毛骨悚然！天氣晴朗「他卻穿連身雨衣」 拉行李箱穿梭人群畫面曝

「他們為什麼不快跑？」北捷恐攻畫面瘋傳 副教授用親身經歷解答：跟聰明無關