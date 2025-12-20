張文北捷恐攻地點「與漫畫劇情相似」 作者：幾乎一樣

張文在台北車站丟煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

台北市19日傍晚發生重大恐怖攻擊事件，27歲男子張文頭戴防毒面具、穿著防護裝備，使用汽油彈、煙霧彈並持刀在台北車站M7出口、中山捷運站及南京西路一帶連續犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。事件曝光後，知名作家、退伍少校梁紹先（筆名LSS）發現，嫌犯丟擲煙霧彈的地點，和他創作的漫畫《燃燒的西太平洋》中的爆炸場景位置幾乎相同，引起網友熱議。

梁紹先於臉書粉專「LSS 毛球」發文表示，張文投擲煙霧彈的地點，與他自2018年開始創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第1集中的爆炸場景位置幾乎一模一樣，差別在於一個是在地面上爆炸、另一個則是在地下。

梁紹先說明，漫畫裡爆炸的畫面是在台北車站從M7出口望向M8出口的地面上，介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置；而張文實際丟擲煙霧彈地點，也同樣介在M3出口至M8出口軸的線上，較接近M8的位置。

張文作案地點與漫畫場景對比。（圖／翻攝自臉書／LSS 毛球）

梁紹先提到，常經過的人會知道，M7至M3間、B1那一段區域人較少，適合做恐攻的事前準備，立刻就能到人多的地方發動攻擊，而北車人潮最多的地方是北車捷運站淡水線與板南線交會的位置，「漫畫就是以此為考量進行繪製的，因此漫畫是選在那地點引爆。」

對此，梁紹先也驚呼，「莫非那地方冥冥之中是真的適合先隱蔽準備，然後發動恐攻的地方？」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「看來他也是有做功課的」、「希望漫畫裡的劇情都不會發生」、「這巧合讓人發毛啊」、「台版辛普森嗎」、「您還是考慮一下改畫財經主題吧」、「老師你不要再畫了，或者畫之前公告半年」、「老師你這樣真的沒問題嗎」、「老師我真的擔心您某一天會被時空管理局找去問話」。

也有人擔心道「如果查到他有買老師的書來看到話不就…」，梁紹先則回應「我正擔心這點」。

