張文北捷攻擊事件15人送醫 共4死、11傷「加護病房2人」

台北捷運昨（19）天發生攻擊事件，嫌犯張文持煙霧彈、長刀攻擊無辜民眾釀傷亡，衛福部統計資料指出，截至今天上午6點25分，因此事件送醫傷患共15人，送往雙北10間醫院，其中4人死亡、11人傷病，仍有2人在加護病房。

衛福部昨天接獲北截攻擊事件，第一時間透過台北區緊急醫療應變中心協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。

而截至12月20日上午6點25分統計，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中有4人死亡，包含兇嫌張文，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。

廣告 廣告

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

張文犯案前先在租屋處縱火 投宿旅館中搜出25瓶汽油彈

再增1死！北市「煙霧彈+無差別砍人」事件釀4死 含嫌犯張文

北車、中山攻擊案震驚全台！張文犯案動線曝 旅館取刀攻擊民眾