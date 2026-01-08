張文北捷攻擊陰影！他見男子持「30公分長刀」闖入環球A8嚇壞 警曝真相

記者羅欣怡／桃園報導

桃園環球A8驚傳有男子持「長刀」闖入。（圖／翻攝畫面）

張文攻擊北捷釀死傷，傷痛仍在，民眾宛如驚弓之鳥！有網友昨（8日）晚間在桃園環球A8直擊一名男子手持30公分「長刀」衝進賣場，並把過程PO上社群平台，提醒大家注意。龜山警方今表示，並未接獲民眾報案，調閱監視器後，確認所謂的「長刀」只是一把長鐵尺，但仍會加派警力加強巡邏。

警方調閱監視器，確認所謂的長刀是「鐵尺」。（示意圖／翻攝畫面，非當事案件鐵尺）

網友在Threads上發文，指出昨日晚間7時30分許，和家人在環球A8用餐完，在一樓折抵停車費時，見到一名男子怒氣沖沖的咆哮後，突然拔出一把30公分左右的刀子，很快速的往手扶梯上二樓去；網友說，當下看到對方拔刀都快嚇死，「不知道後來人抓到了沒？希望沒有人受傷。」

貼文曝光後，立刻在網路上引發效應，紛紛留言「太恐怖了吧…！！！還好你們沒事」、「難怪我們吃完飯走出來時，也有碰到警察們在找尋可疑人士」、「太可怕了吧！晚上才在那邊吃飯」。

龜山分局加強賣場巡邏。（圖／翻攝畫面）

龜山分局大華派出所表示，查該時段未曾受理民眾報案，經查詢現場相關人員指出，當時「未有」民眾持刀揮舞等情，僅有一民眾攜帶鐵尺進入商場，調閱商場監視器亦無發現相關可疑人物，及任何恐慌情事；目前已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，發現不法依法究辦。

