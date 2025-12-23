張文北捷案敲警鐘！高雄跨年維安升級 警長坐鎮兵推

北捷張文無差別攻擊，釀4人死亡，引發全國高度關注，高雄市長陳其邁要求年末提升維安強度，市警局今（12/23）由警察局長林炎田親自坐鎮兵推。讀者提供



北捷張文無差別攻擊，釀4人死亡，引發全國高度關注；高雄市長陳其邁要求年末提升維安強度，高市警局今（12/23）由警察局長林炎田親自坐鎮，召集各分局、警交大、市刑大及保安警察大隊等單位，實施跨年警衛部署暨實地兵棋演練，提前強化跨年整體維安作為。

市警局表示，本次演練擴大規模，模擬跨年活動現場及捷運場站可能發生的肢體衝突、持械滋事，甚至引發群眾推擠、踩踏等高風險情境，演練中即時成立「特殊警力緊急應變事故處理小組」，迅速壓制歹徒、隔離危險區域，並同步啟動防踩踏與人流疏散機制，在最短時間內恢復現場秩序。

警方指出，本次跨年維安共動員警力與民力合計1200餘人，跨年治安與秩序維護為重中之重，市警局已連續兩年擴大演練規模，並結合市府應變中心指揮系統，強化通報、研判與警力調派效率，以因應瞬息萬變的突發狀況。

此外，警方將以十字形安全通道及防踩踏小組為基礎，搭配無人機空中巡查、高解析度監視器，以及現場燈光與廣播系統，建構多層次、全方位的跨年維安網絡，由於現場為開放空間，若發現可疑人物，將進一步盤查了解，並以金屬探測器輔助受檢。

