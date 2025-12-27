張文北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

2025年12月19日張文在北捷隨機殺人，余家昶見義勇上前阻止他不幸被刺身亡。余家昶用生命阻止悲劇擴大發生。事情發生後，台北捷運M7出口與中山站誠品南西點前，民眾自發性在這兩個現場獻上花束與追憶字條，表達對余家昶的感謝。一位在M7現場的甜點女櫃員已經恢復上班，回憶案發當時，第一時間立刻跪趴在櫃位內地版逃過死劫。

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

M7甜點櫃位不是店面 她在縫隙中活下來

事發地點就在捷運M7出口上方，甜點櫃位與行兇現場距離極近，後方就是星巴克，卻沒有完整牆面與逃生動線。這樣的櫃位設計，在平日方便做生意，卻在危急時刻成了最脆弱的空間。

張文煙霧彈丟出瞬間，女櫃員沒有時間思考，但立刻縮身，在收銀台與後方置物欄杆之間的狹小空間跪趴貼地。這個不到幾秒的本能反應，躲過可能的死劫。事後7天後她已經恢復正常上班，但只要回想當天，內心依然忍不住驚慌，她說：老闆包了紅包給她壓驚。她低聲說：「能活著真好。」

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

台灣勇者余家昶沒有退後 阻止張文阻止更進一步的悲劇

當張文在北捷M7捷運出口犯案時，余家昶選擇往前。他不是警察，也沒有任何防護裝備，卻在最危險的瞬間，做出與多數人相反的決定，靠近張文阻止他，不幸遭刺，余家昶最終傷重不治，但他的行動，讓悲劇沒有再往前擴大一步。

北捷M7、中山站誠品南西的花海與字條 追憶致敬余家昶

事件過後，台北捷運M7出口通道與中山站誠品南西前，出現滿滿的花束與字條。民眾自發性的留下花朵、卡片與字條。一束束的花、一張張的卡片、字條，都是對英雄余家昶滿滿的感謝與致敬。



「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。」「謝謝你，讓台北還能這麼安全。」

「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」

生活依舊會繼續會恢復正常 台灣人會永遠記得余家昶

捷運仍會進站，城市仍然忙碌，人們依舊會為生活奔波。但台灣人會永遠記得余家昶。余家昶讓人們相信，即使在最混亂的時刻，仍然有人願意為陌生人站出來。台灣，永遠不會忘記余家昶這個名字。因為記住他，就是記住這片土地有人曾經以生命選擇善良與勇敢。

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

