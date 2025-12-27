三立新聞網 setn.com

張文北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚

三立新聞網

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

2025年12月19日張文在北捷隨機殺人，余家昶見義勇上前阻止他不幸被刺身亡。余家昶用生命阻止悲劇擴大發生。事情發生後，台北捷運M7出口與中山站誠品南西點前，民眾自發性在這兩個現場獻上花束與追憶字條，表達對余家昶的感謝。一位在M7現場的甜點女櫃員已經恢復上班，回憶案發當時，第一時間立刻跪趴在櫃位內地版逃過死劫。

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

M7甜點櫃位不是店面  她在縫隙中活下來
事發地點就在捷運M7出口上方，甜點櫃位與行兇現場距離極近，後方就是星巴克，卻沒有完整牆面與逃生動線。這樣的櫃位設計，在平日方便做生意，卻在危急時刻成了最脆弱的空間。

張文煙霧彈丟出瞬間，女櫃員沒有時間思考，但立刻縮身，在收銀台與後方置物欄杆之間的狹小空間跪趴貼地。這個不到幾秒的本能反應，躲過可能的死劫。事後7天後她已經恢復正常上班，但只要回想當天，內心依然忍不住驚慌，她說：老闆包了紅包給她壓驚。她低聲說：「能活著真好。」

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

台灣勇者余家昶沒有退後 阻止張文阻止更進一步的悲劇
當張文在北捷M7捷運出口犯案時，余家昶選擇往前。他不是警察，也沒有任何防護裝備，卻在最危險的瞬間，做出與多數人相反的決定，靠近張文阻止他，不幸遭刺，余家昶最終傷重不治，但他的行動，讓悲劇沒有再往前擴大一步。

北捷M7、中山站誠品南西的花海與字條  追憶致敬余家昶
事件過後，台北捷運M7出口通道與中山站誠品南西前，出現滿滿的花束與字條。民眾自發性的留下花朵、卡片與字條。一束束的花、一張張的卡片、字條，都是對英雄余家昶滿滿的感謝與致敬。

「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。」「謝謝你，讓台北還能這麼安全。」

「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」

生活依舊會繼續會恢復正常  台灣人會永遠記得余家昶
捷運仍會進站，城市仍然忙碌，人們依舊會為生活奔波。但台灣人會永遠記得余家昶。余家昶讓人們相信，即使在最混亂的時刻，仍然有人願意為陌生人站出來。台灣，永遠不會忘記余家昶這個名字。因為記住他，就是記住這片土地有人曾經以生命選擇善良與勇敢。

張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）
張捷北捷殺人！甜點女櫃員跪趴躲死劫 滿滿余家昶追憶花束字條藏淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

