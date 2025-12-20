張文北捷殺3人後墜樓亡！父母崩潰首度發聲 自導自演酒駕遭軍汰除
27歲妨害兵役通緝犯張文，19日在北捷台北車站及中山站投擲煙霧彈，且隨機殺人，包含他自己在內共造成四人身亡命案。張文的雙親從桃園北上，配合警方調查；製作完筆錄現身時表示，已經很久沒有和兒子連繫。其胞兄在高雄工作，不過，兄弟倆平日似乎沒太多互動，哥哥接受媒體採訪時指出，不清楚弟弟的近期狀況。
檢警調查，張文無業、桃園楊梅人，曾當過保全，涉犯妨害兵役治罪條例，7月被桃園地檢署發布通緝。張文原是空軍自願役士兵，在2022年自導自演酒駕，遭軍方汰除。
調查發現，張文今年從桃園搬到台北市中正區租屋，地點鄰近中正警一分局；做案前，搬至捷運中山站誠品百貨南西商圈附近旅館。
張文連續隨機砍人殺人案釀成四人死亡且多人受傷送醫。警方搜索其租屋處、落腳旅館以及桃園楊梅老家，起獲1把刀以及25枚汽油彈，另在其身上找到4把刀和1枚汽油彈。桃園住處則帶走其手機、電腦以及私人物品。
《太報》關心您，再給自己一次機會
‧安心專線：1925（24小時）
‧生命線：1995
‧張老師專線：1980
