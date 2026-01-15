張文北捷犯案後看即時新聞 北檢：他長期處於社會孤立狀態

即時中心／林韋慈報導

台北捷運隨機砍人案嫌犯張文於2025年12月19日在台北車站及中山站周邊投擲煙霧彈並持刀行凶，造成4死11傷。今（15）日，北檢召開記者會說明偵查結果。北檢認定，張文涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可持有管制刀械，以及刑法恐嚇公眾、放火燒毀他人財物及自有財物、殺人、殺人未遂、預備殺人等罪嫌。但因張文已死亡，依法不起訴。

偵查期間，檢警曾傳訊張文的國中、高職、大學同學、服志願役期間的班長及任職保全時的同事，佐證張文性格內向、木訥且壓抑。檢警也檢視張文的Line、Facebook等社群帳號，顯示其社交活動有限，大學畢業及就業期間的人際關係非常貧乏。

此外，檢警約談張文胞兄及父母，並調閱其手機通聯紀錄及平板、手機數位資料，發現張文與家人疏離，自保全工作離職後，幾乎與家人斷聯，且犯案後還曾透過手機查看即時新聞。檢方認為，張文長期與家人疏離、現實社交圈極度貧乏，處於社會孤立狀態。

綜合證人證詞，張文對制度化、責任型職場環境適應不良，在心理負荷升高下出現防衛性退縮與逃避行為，社會角色反覆中斷，與家庭及社會期待脫節，缺乏長期關懷，形成社會退縮、孤立及反社會情緒。

張文胞兄曾於事發後在台北車站獻花並留卡片，提到張文疑似在求學與軍旅生活中遭霸凌，但胞兄本人也承認這只是「猜測」。張文大學同學及軍中班長證詞顯示，未曾見張文遭霸凌，且查無相關事證。

