張文北捷血案嚴防模仿效應 陳其邁點名市警局主導！保安科這樣說

高雄市長陳其邁受訪時強調，明日起將由市警局主導兵棋推演，並於29日進行實兵演練，確保過年期間的大眾運輸系統及各類大型群眾活動安全無虞。施書瑜攝



台北車站及北捷中山站19日發生重大隨機砍殺案釀4死11傷，震驚全國，各地警方嚴防模仿效應。高雄市長陳其邁今（12/22）要求年末提升維安強度，明起由市警局主導兵棋推演，29日實施實兵演練。對此，市警局保安科證實確有期前演練，但警力部署等不願多談，強調相關對外說法將由新聞局統一發布。

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機砍殺造成4死11傷，震驚全國，治安問題引發高度關注，為嚴防類似事件模仿效應，高市府第一時間全面提升見警率，啟動最高等級維安工作，並將車站、重要交通樞紐及人潮密集處，列為維安與執法重點。

針對耶誕節、跨年等大型活動接連登場的安全因應，陳其邁今日出席「PIER F 棧叁庫」啟動典禮時表示，明日起將由市警局主導兵棋推演，並於29日進行實兵演練，確保過年期間的大眾運輸系統及各類大型群眾活動安全無虞。他也強調，警方必須在年末加大掃蕩力道，對於社群媒體恐嚇或任何危害公共安全的不當行為，將以優勢警力迅速排除。

負責重要活動維安規劃、機動警力調度、反恐應變與重大設施警衛等業務的市警局保安科，對於相關兵棋推演與警力部署等則三緘其口，僅證實已有期前演練，並表示相關資訊將統一由新聞局發布。

