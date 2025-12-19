張文北捷連續攻擊！畏罪跳樓身亡 3死1命危5傷

嫌犯衝上南西誠品4樓，繼續攻擊逛街民眾。（圖／東森新聞）





兇嫌張文在北車攻擊之後，躲南西商圈旅館1小時後再犯案，隨即前往中山站持長刀隨機攻擊路人，後續他衝上了南西誠品4樓攻擊逛街民眾，與警方對峙之後畏罪跳樓，在19時42分宣告死亡。

這名87年次，27歲的兇嫌張文，在北車攻擊完一名57歲民眾之後，隨即轉往了中山站，衝到南西誠品樓下，瘋狂向街上的民眾無差別地揮舞長刀攻擊。光是在南西過程中就造成了6位民眾輕重傷，其中有一位死亡、一位失去生命跡象。

兩位男性分別右胸部穿刺傷，以及左頸部割傷1公分深，還有兩名女性分別肩部割傷、下巴撕裂傷。張文本人已經畏罪跳樓，確定死亡，這過程中受傷的民眾真的驚魂未定。

遭襲民眾：「他用重物敲了我的肩膀，之後他就整個人往誠品裡面衝進去，我後來發現裡面濕濕的，才發現有受傷流血。」

只是跟女兒約吃飯，卻遇到了這樣的恐怖事件，這發狂的樣子，讓目擊民眾真的好害怕。

目擊民眾：「全部的人都是逃竄的，那是直到現場比較有被控制的時候，民眾才開始沒有亂竄的動作，就是比較安定下來。」

就在一樓攻擊完之後，張文立刻衝進了南西誠品，4樓馬上就傳出尖叫聲，從畫面中可以看到地上滿是血跡，民眾和店員都非常驚恐，通通聚集到一旁，也可以看到員警全副武裝在和張文對峙，雖然畫面只有短短幾秒，但都能感受到現場的驚恐。

