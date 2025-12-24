張文北捷隨機攻擊震撼！王世堅昔嗆廢死「假仁假義」再掀共鳴

政治中心／劉宇鈞報導

北捷台北車站、中山站周邊，19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，嫌犯張文墜樓不治，此案震撼社會，也引起各界再度關注死刑存廢議題。民進黨立委王世堅過往質詢內容近期掀起熱議，他痛批主張廢死是「假仁假義、欺世盜名」，更稱民眾恐會比死刑犯還早死。

王世堅今年10月在立法院質詢法務部長鄭銘謙，他說，針對36名死刑犯，有的超過30年，大法官也釋憲了、設4大條件，包含精神鑑定等等，他也跟法務部詢問，這36位死刑犯評估了1年到底評估的如何。

王世堅提到，法務部回應稱「具體個案情節，本部實難提供敬請諒查」，王強調，這讓他完全無法諒解，因為執行死刑就是法務部的責任。

王世堅直言，那些主張廢死的人，「我送他八個字啦，假仁假義、欺世盜名」，主張廢死的人實在莫名其妙，這是集體的虛偽，把簡單的事複雜化，殺人償命是千古不變的定律，偽善者還認為要考量兇手的人權，那被害人的人權在哪？「要懺悔可以，槍斃以後去陰曹地府懺悔！」

王世堅認為，照目前死刑執行的進度，行政院長卓榮泰上任至今共執行了一位，「那如果照這樣36位執行完，可能我們在場的人，可能都作古了，這36位還沒執行完，我們會死得比他們早」。

