張文北捷隨機攻擊！ 新北警增派255人次護耶誕城

新北市警察局針對台北捷運台北車站及中山站商圈發生的隨機攻擊事件，全面強化轄內交通運輸場站及歡樂耶誕城等大型活動的安全維護工作，共計增派警力255名人次。27歲凶嫌張文在19日晚間發動恐怖攻擊，造成3人死亡、11人受傷，行凶後墜樓身亡。

新北市警察局表示，已責成各分局提高各運輸場站巡邏密度與見警率，遇突發狀況即時應變，防制無差別攻擊及模仿效應。（圖／警方提供）

新北市警察局表示，已責成各分局提高各運輸場站巡邏密度與見警率，遇突發狀況即時應變，防制無差別攻擊及模仿效應。由於新北市正值舉辦歡樂耶誕城期間，每日有大量人潮聚集，警察局已在活動現場及大眾運輸系統加派警力，維護民眾安全。

廣告 廣告

警方全面強化歡樂耶誕城等人潮密集及群聚活動安全維護，並同步加強大眾運輸場站維安。（圖／警方提供）

警方全面強化歡樂耶誕城等人潮密集及群聚活動安全維護，並同步加強大眾運輸場站維安。捷運分隊強化護車及站體內安維，並派員加強高鐵、台鐵、捷運板橋站巡守，由轄區分局執行巡邏與定點守望並與保全會哨。

延伸閱讀

乳鐵蛋白不僅顧免疫 竟也能降血壓、護腎

小豪出任務/苗栗小京都！「寶元紀之丘」打造11公頃世外桃源

悼念隨機傷人案罹難者 北捷中山站耶誕燈飾緊急關閉3天