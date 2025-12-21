張文北捷隨機攻擊「警方追緝不力」是因「監視器失靈」？！周玉蔻質疑「案發48小時才承認疏失」：蔣萬安為何第一時間不說實話？

捷運台北車站與中山站19日晚間發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文持煙霧彈及汽油彈在多處縱火，並以長刀攻擊，包含張文在內，共造成4死、多人輕重傷。而張文自下午3時30分開始縱火，一路犯案至下班尖峰時段晚間6時30分，時間長達3個半小時卻無人攔阻，引起各界質疑「警察在哪裡？」對此，台北捷運公司總經理黃清信今（21日）回應，在事發前一天，有一組監視器硬碟的磁區發生故障。資深媒體人周玉蔻則批評，弄了半天，北捷多支監視器壞了，「北捷大老闆、台北市長蔣萬安為什麼第一時間不說實話！」

19日下午5時30分左右，張文於台北車站站樓梯口丟下好幾顆煙霧彈，瞬間竄出火光，還飄出白色煙霧。監視器清楚拍下，張文事先戴著防毒面具，左手拿噴槍右手拿煙霧彈，點燃之後不斷狂丟，甚至還推著一整箱推車，沿著連通道走過去。一名57歲民眾余家昶見狀，捨身上前阻止，卻在監視器死角遭張文以利器攻擊，導致背部刺傷，送醫搶救後宣告不治。

據了解，警方在獲報的第一時間，想要查出張文的逃逸路線，「但捷運局的多支監視器卻失靈，無法調閱畫面」。從台北車站徒步走至捷運中山站，路程大約5分鐘左右，但當日卻疑似碰到電眼出問題，好幾支監視器畫面無法串連，導致警方第一時間無法掌握張文到底跑去哪。

對此，台北捷運公司總經理黃清信今日首度回應，「事發前一天的硬碟磁區，發生故障，那我們在整個追蹤的時候，因為這個地方是封閉區，那相關的這個鏡頭，事實上也都有取得」。台北市長蔣萬安則稱，台北捷運公司有回報，同一個場域都有裝設多支的監視器，由相關的主機進行系統控管，所以是相互備援。

不過，資深媒體人周玉蔻直指，「北市警方追緝張文不力，原來是北捷多支監視器壞了！市長蔣萬安為什麼一開始不說實話？」她質問，弄了半天，北捷多支監視器壞了，「北捷大老闆、台北市長蔣萬安為什麼第一時間不說實話？」

周玉蔻表示，「監視器壞了！怪不得北市警方無法串連犯嫌足跡，後續追緝不力，放任兇魔張文在外遊蕩了3個小時」。她表示，張文先是四處放火，接著在北車扔煙霧彈、刺死余先生後，「居然脫逃回旅館更換裝備，再出門到中山站附近，又丟出煙霧彈，還持刀多殺死2個無辜民眾及傷害更多人！」

周玉蔻批評，「蔣萬安一開始不說實話，不承認警方動員警戒無力的原因，直到今天下午，案發48小時後，北捷才承認了重大疏失」。她痛批，「無怪乎蔣萬安對案情，從頭就支吾其詞、驚慌失措、不知所云，只會持續消費正義阻擋張文犯案的死難英雄余先生！」

周玉蔻直言，「這樣的台北市長，真是令人無言......」最後，周玉蔻哀悼，「祝願余先生英魂平安」。

