張文北捷隨機殺人後死亡！ 妨害兵役案檢方宣布不起訴
台北市昨天（19日）發生的持刀隨機殺人案引發社會震驚。嫌犯張文因未申報戶籍遷移，且未出席2024年11月的空軍憲兵警衛營教召，被桃園地檢署函送法辦。然而，根據最新消息，張文已經身亡，檢方表示將依法撤銷通緝，並依《刑事訴訟法》相關規定，對其作出不起訴的處分。
桃園地檢署指出，張文因未履行教召義務，遭桃園市後備指揮部移送法辦。承辦檢察官在接案後，曾兩度傳喚張文到庭說明，但均無人到場，遂於2025年7月11日發布通緝。如今，因張文已死亡，檢方依程序撤銷通緝，並將案件移交其他檢察官處理，最終依據法律規定，對其作出不起訴的決定。
據了解，張文在犯案前曾籌劃數月，並勘查犯罪現場動線，最終於北捷車站犯下隨機殺人案，導致多人死傷。案發後，張文畏罪跳樓身亡，結束其生命。檢方強調，基於法律程序，被告死亡後無法追訴，因此依法予以不起訴處分。
