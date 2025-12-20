張文北捷隨機殺人釀4死 廢死聯盟1篇貼文被灌爆：站著說話不腰疼

社會中心／林昀萱報導

27歲犯嫌張文在扔煙霧彈、隨機砍人後畏罪墜樓身亡。（圖／民眾提供）

19日捷運台北車站及中山站發生無差別攻擊引發全台震驚，27歲嫌犯張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷。這起事件引起社會、國際關注，廢死聯盟最新一篇談論「終身監禁不得假釋」的貼文也被網友留言灌爆。

檢警調查，張文曾在空軍服役，但2022年間因酒駕遭國軍汰除，去年張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到的「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。今年1月他才到台北租屋、開始籌劃恐怖攻擊，曾在租屋處研究如何製造汽油彈，並在案發前多次縱火，藉此轉移警消注意力後，直奔捷運犯案，釀4死9傷慘劇，犯案動機警方釐清中。

這起事件震驚社會，連外媒也以「車站驚魂」報導，還有許多網友湧入廢死聯盟18日一篇談論「終身監禁不得假釋」的文章留言。這篇貼文引述諮商心理師郝柏瑋說法，進一步探討「生命權的剝奪是死刑，那麼『生命尊嚴』的剝奪，是不是也是另外一種死刑？」文中指出，人類作為一個複雜心智、擁有情感，且在社會性連結之下才能活得健康的生物，如果把這樣的生物，無論他做過什麼，放在一個沒有未來、沒有社會連結、沒有基本生命尊嚴的環境中，而且永遠出不來，這件事情本身就是一個酷刑。

網友見狀湧入貼文怒斥：「未來？只會擔心殺人犯的未來，有沒有想過被害者已經沒有未來了？怎麼不去擔心受害者以及被害家屬的未來啊？」「今天死你的家人 朋友試看看啊？站著說話不腰疼就是在講你們」、「以後遇到像今天北捷那種隨機砍人的，請廢死聯盟第一時間出來幫忙擋刀，憑什麼要每次都是別人為你們買單」、「北捷隨機砍人砍你家人也廢死嗎？支持他砍死你家人嗎？」「怎麼不想想受害者、對受害者家屬被剝奪的未來，這對受害者就不殘忍，對受害者家屬就不殘忍。身為一個助人工作者怎麼不是去幫助受害者家屬，而是幫助不該存在這世界的加害者」、「你們廢死的怎麼不出來代替死者阻止犯嫌？讓他們枉死呢？拜託你們快點解散！」

