張文北捷隨機殺人「巧撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一樣

知名作家梁紹先透過臉書粉專「LSS毛球」指出，27歲嫌犯張文在台北市北捷、中山商圈發動隨機殺人的作案位置與手法，與他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集劇情「幾乎一模一樣」，令人毛骨悚然，該篇貼文曝光後，隨即掀起熱議。

張文昨日下午先在北捷投擲煙霧彈和汽油彈。（圖／翻攝畫面，下同）

根據警方調查，張文昨下午5時30分在北車M7出口地下1樓通道丟擲煙霧震撼彈及汽油彈，隨後晚間6時許徒步抵達中山站外擲多枚煙霧彈後隨機砍人，隨後逃到誠品南西百貨遭警方圍捕，竟從6樓墜樓，經搶救後晚間7時48分宣告不治，該起事件共造成3位民眾死亡。

張文在中山站隨機殺人。（圖／翻攝畫面）

作家梁紹先昨天在粉專貼出自創漫畫圖片並表示，「恐攻投擲煙霧彈的地點跟漫畫裡爆炸的位置幾乎一模一樣，一個是在地面上爆炸，另一個是在地下」，他說明，漫畫爆炸的畫面是在台北車站從M7出口望向M8出口的地面上，漫畫中大爆炸的那個位置介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置；而煙霧彈投擲的地點是介於M3出口至M8出口軸的線上，較接近M8的位置。

梁紹先進一步分析，常經過北車的人都知道，M7至M3出口的B1區域人少，「適合做恐攻的準備」，只要準備完成，短時間立刻就能到人潮密集的地方發動。他指出，北車人潮最多的地方正是捷運淡水線與板南線交會的位置，「漫畫就是以此為考量進行繪製的，因此漫畫是選在那地點引爆，莫非那地方冥冥之中是真的適合先隱蔽準備，然後發動恐攻的地方？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「看來他也是有做功課的，不是盲目的鬧事」、「這巧合讓人發毛啊」、「老師你不要再畫了，或者畫之前公告半年」、「你先承認你是穿越人吧」、「我覺得老師的漫畫劇情真的是預言」。

