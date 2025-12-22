張文北捷隨機殺人 《角頭》遭抵制！黃尚禾嘆「不公」

張文事件導致《角頭》系列電影遭抵制，男星黃尚禾也回應了。（圖／翻攝自黃尚禾臉書）





27歲通緝犯張文19日在捷運台北車站、中山站隨機殺人，釀成4死的悲劇，引起社會譁然，不過這起事件也連帶影響包含《角頭》系列等黑幫電影的抵制聲浪。對此，男星黃尚禾今（22）日出席《豆腐媽媽》首映記者會，被問到相關問題也回應了。

黃尚禾表示，「我覺得應該要分開看，電影影響人多少，或是因為影響人而不該拍什麼類型的電影，我覺得有點不公平。」他認為創作跟影視作品傳達的訊息都是創作者想表達的，反倒應該將注意力放在「為什麼發生」以及「該怎麼應對」。

黃尚禾提到，其實有很多人在事發後分享一些重要資訊，像是如果真的遇到類似事件，第一時間先跑，「安全真的超級重要」，「如果真的不得不需要攻擊的時候，不要去想打這個人，想辦法打他的手，讓他變得跟你一樣沒有攻擊能力的時候，你會安全很多。」

