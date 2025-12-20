張文北捷隨機砍人！捷運族派翠克怕爆 曝對死刑看法
【緯來新聞網】派翠克今（20日）擔任阿部瑪利亞擔任髮品Puriluna一日店長活動主持人，在聯訪環節反倒是主角阿部瑪利亞不知名原因不給訪，而一向大方的派翠克則讓媒體提問，還自己介紹「現在進入聯訪」。講到時事，他透露昨日看到嫌犯張文北車、中山亂砍人新聞，「我嚇爆，看了難過又生氣」。那支持死刑？他左思右想：「我覺得是吧？自己犯錯了，為什麼要活著的人或身邊家人去承擔這個痛苦。」
派翠克面對社會事件感到痛心。（圖／記者陳明中攝）
派翠克平時也會搭乘捷運，深刻感受到事件離大家太近，特別提醒平時習慣把耳機開極大聲，在公共空間應要降低一點音量、關降噪，隨時保持警覺，「我昨天當下閃過的念頭是，我爸媽在哪？不要覺得這件事很遠，大家真的要注意安全、提高警覺」。
嫌犯張文的惡行，讓死刑話題又浮上檯面，面對這樣有爭議的話題，派翠克回得小心謹慎，講出心中感受，「犯什麼樣的錯，就應該受到什麼樣的懲罰，對吧？但就是不應該犯錯啊！不應該犯錯。他們犯錯，為什麼要活著的人或他身邊很愛他的家人去承擔痛苦，我覺得」。
人群會大量聚集的節日聖誕節、跨年即將來臨，他是會和學生時期的好友在家裡團聚，但理解跨年就一年一次，還是可以出外走走，最重要的就是要有警覺性。另外，他透露本來昨天要發佈一首新單曲，但認為社會發生不好、更需要注意的事情，就先擱置計劃。
派翠克（右）擔任阿部瑪利亞活動主持人。（圖／記者陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
北捷攻擊釀4死！派翠克曝「耳機族」通勤3重點 發聲挺死刑
派翠克與日籍女星阿部瑪利亞今（20）日出席洗髮品牌一日店長活動，現場擠滿粉絲，稍早派翠克受訪，談及北捷連續攻擊事件，他平常也會搭捷運，坦言看到此事件既難過又生氣，「希望大家注意安全」。阿部瑪利亞擔任一日店長，由派翠克擔任活動主持人，不過阿部並未受訪，將時間留給現場粉絲作互動，派翠克聊到北捷事件心有戚自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
北捷恐攻》派翠克贊同死刑 嚴肅發聲：犯罪不該讓家人承受痛苦
派翠克今（20日）主持阿部瑪利亞代言髮品活動，談及19日晚間在捷運台北車站、中山站發生的北捷恐攻事件，難過表示自己當下第一個念頭就是「我爸媽在哪裡？」對於是否支持死刑，他也說出真實想法。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
酸舒華當觀光大使流量差！桃市府嗆鄉民女神
[NOWnews今日新聞]韓國女團i-dle台灣成員葉舒華，受桃園市觀光旅遊局邀約，擔任桃園觀光大使。桃園市議員黃瓊慧質疑流量低，還批評是「另類行銷」。桃園新聞處長羅楚東反擊，影片在各大平台的整體流量...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 發起對話
韓媒曝全球虛擬資產遭駭過半為北韓所為 結合中國地下金融網成洗錢管道
據韓聯社20日報導，最新研究指出，今年全球因虛擬資產遭駭的金額至少高達27億美元（約新台幣851億元），其中超過一半被認為與北韓有關。報告也揭露，北韓不僅鎖定大型交易所下手，洗錢手法更不斷進化，甚至外包給中國的地下金融網路處理。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
宏都拉斯總統難產 美國拒發選舉官員簽證
（中央社宏都拉斯德古西加巴19日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐今天表示，國務院已拒絕宏都拉斯全國選舉委員會成員歐喬亞的簽證申請，並撤銷宏都拉斯選舉法院院長莫拉珊的簽證。中央社 ・ 11 小時前 ・ 1
北捷隨機傷人案「驚魂未定」？衛福部提供全民免費心理諮商
捷運台北車站及中山站昨（19）天發生隨機傷人事件震驚社會，也讓不少民眾心中留下陰影，出現不安、恐慌等情緒反應。衛福部心理健康司司長陳柏熹今（20日）表示，相關心理健康支持措施已在第一時間啟動，將針對此次事件提供每人3次免費心理諮商服務，且不限年齡、從寬認定，協助民眾穩定情緒、降低心理衝擊。自由時報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
遭爆黑幫疑雲！曹世鎬爆爭議退出《劉QUIZ》 劉在錫首公開洩心聲
南韓綜藝主持人曹世鎬近日因捲入與黑幫交情疑雲，宣布退出多檔節目後，相關風波持續延燒。對此，主持人劉在錫終於在 tvN 綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，首次親口提及曹世鎬離開節目一事，罕見流露沉重心情，引發觀眾關注。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
不只薪資！韓鐵道工會怒控「信任破產」 23日首班車起全面停駛
此次罷工的核心爭點為績效獎金制度。工會指出，目前韓國鐵道公社仍以基本薪資的80％作為績效獎金發放基準，是全國32個公營機構中唯一仍採此標準的單位，與其他機構普遍採用的100％基準存在落差。工會訴求調整為與其他公營企業一致的標準，認為現行制度對鐵道勞工不公平。原定...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
北捷隨機砍人事件驚動國際 AIT痛心：與台灣人民站在一起
北捷車站和南西商圈昨晚間遭丟煙霧彈、刀械攻擊事件，造成4死11傷慘劇。美國在台協會（AIT）今在社群平台發文哀悼，並表示美國一如既往地與台灣人民站在一起。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
《週末最強大》胡瓜扮黑貓王大崩壞 王彩樺不忍了丟鞋大罵「聽不下去」
華視攜手緯來電視網推出全新綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲聯手主持，集結多元豐富的節目單元，包括話題古裝劇「現代包青天」、歌舞秀「瓜瓜夜總會」、外景料理實境「胡...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
隨機殺人案現模仿效應 李雅靜籲提升活動安全防制
記者吳文欽／高雄報導 台北發生隨機殺人事件，高雄市議員李雅靜廿日嚴正提醒高雄市府，這…中華日報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
力推節能暨環境永續 台電北北區處響應關渡人文藝術週活動
【民眾新聞葉柏成新北報導】台電台北北區營業處今〈20〉日再度以感恩聯盟身分共襄盛舉第四屆關渡人文藝術週，並以台 […]民眾日報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
深夜私約未成年女偶像！大咖製作人認了「欠缺常識」露骨對話流出
日本39歲歌手兼製作人 SKY-HI（日高光啓）過去以男團 AAA 成員身分走紅，之後他轉戰幕後，成立經紀公司「BMSG」打造 BE:FIRST、HANA 等人氣藝人。不料近日爆出他深夜邀約未成年女偶像到家中，言語相當曖昧，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 3 天前 ・ 40
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 75
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 6
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 311
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51