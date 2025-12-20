張文北捷隨機砍人！捷運族派翠克怕爆 曝對死刑看法

【緯來新聞網】派翠克今（20日）擔任阿部瑪利亞擔任髮品Puriluna一日店長活動主持人，在聯訪環節反倒是主角阿部瑪利亞不知名原因不給訪，而一向大方的派翠克則讓媒體提問，還自己介紹「現在進入聯訪」。講到時事，他透露昨日看到嫌犯張文北車、中山亂砍人新聞，「我嚇爆，看了難過又生氣」。那支持死刑？他左思右想：「我覺得是吧？自己犯錯了，為什麼要活著的人或身邊家人去承擔這個痛苦。」

派翠克面對社會事件感到痛心。（圖／記者陳明中攝）

廣告 廣告

派翠克平時也會搭乘捷運，深刻感受到事件離大家太近，特別提醒平時習慣把耳機開極大聲，在公共空間應要降低一點音量、關降噪，隨時保持警覺，「我昨天當下閃過的念頭是，我爸媽在哪？不要覺得這件事很遠，大家真的要注意安全、提高警覺」。



嫌犯張文的惡行，讓死刑話題又浮上檯面，面對這樣有爭議的話題，派翠克回得小心謹慎，講出心中感受，「犯什麼樣的錯，就應該受到什麼樣的懲罰，對吧？但就是不應該犯錯啊！不應該犯錯。他們犯錯，為什麼要活著的人或他身邊很愛他的家人去承擔痛苦，我覺得」。



人群會大量聚集的節日聖誕節、跨年即將來臨，他是會和學生時期的好友在家裡團聚，但理解跨年就一年一次，還是可以出外走走，最重要的就是要有警覺性。另外，他透露本來昨天要發佈一首新單曲，但認為社會發生不好、更需要注意的事情，就先擱置計劃。

派翠克（右）擔任阿部瑪利亞活動主持人。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

新歌與偶像陳綺貞驚喜合作 TRASH預吿年底「大計畫」

瑤瑤遭AI換臉合成謎片主角 罰則出爐！罪犯下場讓她爆氣